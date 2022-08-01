'Abdülhamid Han' paniğe neden oldu! Yunan medyasından Türkiye'ye küstah tehdit

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de göreve başlaması, Atina ve Rum yönetiminde büyük paniğe neden oldu. Yunan meydası geminin hareketlerini anbean takip ederken, Türkiye'ye karşı küstah tehditlerde bulunuldu. Ayrıca Atina'nın teyakkuza geçtiğini yazan Yunan basını Abdülhamid Han'ın rotasını da sayfalarına taşıdı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yeni doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta büyük paniğe neden oldu. Dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Abdülhamid Han’ın 9 Ağustos’ta göreve başlayacağını açıklamasının ardından geminin beklenenden 10 gün önce hareket etmesi Yunan ve Güney Kıbrıs medyasının da manşetlerine taşındı ve yaşadıkları panik yazılarına yansıdı.