  • BIST 2.983,30
  • Altın 1017.905
  • Dolar 17.9617
  • Euro 18.2517
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladı

» »
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.
Abdülhamid Han'ın Yörükler-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri olan Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar18 Ağustos 2022 Perşembe 08:07
  • Tatar:Doğu Akdeniz’de değişen konjonktür ve gelişmelere bağlı olarak önemli bir Türk devletine sahibiz. İşte bu şehitlerimizden dolayıdır17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:03
  • HP'de Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu MYK görevden alındı!17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
  • KTSO başkanı :Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43
  • Genel Tarım Sigortası Fonu’nun duyurusu17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38
  • Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36
  • Tatar: Türkiye'nin güçlü desteği ile KKTC bugünlere geldi17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:15
  • Öztürkler: “yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün değildir ''17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:13
  • Zorlu Töre: Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri var17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:27
  • Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti