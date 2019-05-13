Abdulkadir Selvi: Davutoğlu ihraç edilebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçilen son başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den ihraç edilebileceğini iddia etti. Selvi, ihraç için ramazan ayının sonrasını işaret etti.

Yeni bir parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir iftara katıldı. Davutoğlu basına açık konuşmasında “Gün gelir hesap günü defterler açıldığında kimin o mirasa sahip çıktığı görülür, kimin ihanet ettiği görülür. Kimin o miras için neleri terk ettiği, kimin de o mirası neredeyse ötekileştirecek şekilde şahsi menfaatler peşinde koştuğu görülür” dedi.

Davutoğlu'nun basına açık iftarlara katılması sahaya indiği şeklinde yorumlandı. Selvi, Erdoğan'ın AKP MKYK ve İstanbul toplantılarında Gül- Davutoğlu'nun açıklamalarına değindiğini iddia etti. Selvi yazısının son paragrafında, "Erdoğan'ın Abdullah Gül için “Kurucumuz değildi. Zaten cumhurbaşkanlığından sonra da partimize üye olmadı” diyor. Davutoğlu için “eski başbakan” ifadesini kullanmakla yetiniyor. Ama ramazandan sonra Davutoğlu’yla ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği yönünde sinyal veriyor." ifadelerini kullandı.