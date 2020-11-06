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Abdulkadir Selvi elindeki son seçim anketini açıkladı

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün köşesinden elindeki son sçeim anketi verilerini açıkladı. Selvi'nin açıkladığı ankette MHP'nin tek haneli oy oranı dikkat çekti.
Abdulkadir Selvi elindeki son seçim anketini açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma’nın 26-30 Ekim tarihleri arasında 2 bin 147 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla yaptığı anketin verilerini bugünkü köşesinde paylaştı.

Selvi, "18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi" görüşünü savundu. 

 Selvi, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.3’e ulaşıyor. Ama asıl önemli olan muhalefet çözer diyenlerin tamamını topladığınızda yüzde 32.1 ediyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, SP ve Gelecek Partisi de dahil toplamı AK Parti’ye ulaşmıyor. 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi."

Selvi, oranların AK Parti yüzde 33.3, CHP yüzde 16.6, HDP yüzde 8.0,  İyi Parti yüzde 5.3, MHP yüzde 4.7 olduğunu duyurdu. 

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