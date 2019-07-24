Abdulkadir Selvi: Seçmen yeni parti arayışında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP’den istifa eden Ali Babacan’ın yeni partisinin illerde teşkilatlanmaya başladığını duyurdu. Seçmenin yeni bir parti arayışında olduğunu söyleyen Selvi, “15 Temmuz’da darbecilere teslim olmayan Erdoğan, yeni partilere de teslim olmayacak” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarını iyi yönetemediğini savunan Selvi, buna rağmen partinin yüzde 10’luk bir oy oranı aldığının altını çizdi. Selvi yazısında, “Yeni partiler bir anlamda kendi kaderlerini kendileri belirleyecekler. Nasıl bir söylemle çıkacaklar, Türkiye’ye ne vaat edecekler, kadroları kimlerden oluşacak, kitlelerde yeni bir umut rüzgârı estirebilecekler mi? Bunlar kritik aşamalar” ifadesini kullandı.

AKP seçmeninin Erdoğan’dan umutlu olduğunu dile getiren Selvi yazısının son paragrafında, “Reis düzeltsin' diyor. Beklentisi karşılanırsa, yeni partilerin rüzgârı kesilir. Ya aksi olursa...” dedi.

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