  • BIST 101.965
  • Altın 262,350
  • Dolar 5,7224
  • Euro 6,3747
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Abdulkadir Selvi: Seçmen yeni parti arayışında

»
"Babacan'ın partisi illerde teşkilatlanmaya başladı"
Abdulkadir Selvi: Seçmen yeni parti arayışında

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve AKP’den istifa eden Ali Babacan’ın yeni partisinin illerde teşkilatlanmaya başladığını duyurdu. Seçmenin yeni bir parti arayışında olduğunu söyleyen Selvi, “15 Temmuz’da darbecilere teslim olmayan Erdoğan, yeni partilere de teslim olmayacak” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni parti kurma çalışmalarını iyi yönetemediğini savunan Selvi, buna rağmen partinin yüzde 10’luk bir oy oranı aldığının altını çizdi. Selvi yazısında, “Yeni partiler bir anlamda kendi kaderlerini kendileri belirleyecekler. Nasıl bir söylemle çıkacaklar, Türkiye’ye ne vaat edecekler, kadroları kimlerden oluşacak, kitlelerde yeni bir umut rüzgârı estirebilecekler mi? Bunlar kritik aşamalar” ifadesini kullandı.

AKP seçmeninin Erdoğan’dan umutlu olduğunu dile getiren Selvi yazısının son paragrafında, “Reis düzeltsin' diyor. Beklentisi karşılanırsa, yeni partilerin rüzgârı kesilir. Ya aksi olursa...” dedi.

Yazının devamı için tıklayın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DHA: Adana’da sahte içkiden 12 kişinin ölmesinin ardından 54 gözaltı22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:30
  • İstanbul'da 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
  • Diyarbakır Valiliği: 1,3 milyon kök kenevir bitkisi ele geçirildi22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:06
  • Çavuşoğlu: F-35 vermezlerse başka seçenekleri değerlendiririz22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:46
  • Çavuşoğlu: Trump yaptırım uygulamak istemiyor22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:13
  • Şüphelinin cebinden 1 milyon dolarlık banknot çıktı : ‘Merkez’ sahte mi bakacak22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
  • Eski AKP milletvekili Ocaktan: Kendi uçaklarımızı düşürmek için S-400 füzeleri mi alıyoruz?22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:21
  • Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı21 Temmuz 2019 Pazar 09:28
  • ‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganının sahibi AKP'li Başkan bedelli askerliği tamamladı20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:35
  • MHP'de Bahçeli'ye rakip çıktı20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti