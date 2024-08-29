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Abdulkadir Uraloğlu: E-devleti KKTC’de de yaygınlaştıracağız

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Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, E-devletin KKTC’de de yaygınlaştırılacağını söyledi.
Abdulkadir Uraloğlu: E-devleti KKTC’de de yaygınlaştıracağız

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu temel atma töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Törende yaptığımız konuşmada da E-devletten bahsettik. E-devleti de inşallah burada yaygınlaştıracağız” dedi.

Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yine, 2006 yılında başladığımız gemi izleme ve yönetme merkezimiz var. Hem bu civardaki gemi yönetimini sağlamış olacağız hem de Akdeniz’deki, gerçekten Kıbrıs’ın stratejik konumunu güçlendirecek olan bir proje hayata geçireceğiz. Yani sadece bir ticari değil, aynı zamanda güvenlik anlamında da çok kıymetli olacak. Onu da inşallah yine beraberce hayata geçireceğiz.

 SERİM

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de “İnşallah bundan sonra da Türkiye’den daha fazla heyet gelecek, daha fazla iş yapacağız” ifadelerini kullandı.

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