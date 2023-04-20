Abdullah Aktolgalı, Girne bölgesinde denizde yaşanan kirliliğin temizlendiğini açıkladı

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Girne’de Karaoğlanoğlu ve Çatalköy bölgelerinde denizde yaşanan kirliliğinin tamamen temizlendiğini, karadaki temizleme çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Aktolgalı, yakıt olduğu tespit edilen kirliliğin kaynağının tam olarak bilinmediğini ancak açıklardan geçen bir gemiden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

TAK'ın sorularını yanıtlarken deniz içindeki kirliliğin tamamen temizlendiğini bildiren Aktolgalı, dalgaların karaya taşıdığı kirliliğin yüzde 80’inin ise belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlediğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“KİRLİLİK TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NDEN KAYNAKLANMADI”

Kirliliğin Teknecik Elektrik Santrali’nden kaynaklanmadığını dile getiren Aktolgalı, santrale yakıtın en son 10-12 gün önce taşındığını kaydetti.

Aktolgalı, hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarının yürütülerek tamamlandığını söyleyerek, katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

Karaoğlanoğlu ve Çatalköy bölgesinde dün denizde yaklaşık 100-120 metrelik bir şerit halinde bir sızıntı olduğunu tespit edilmişti.

Çevre Dairesi Müdürü Aktolgalı, dün yaptığı açıklamada, karasal temizliği Girne ve Çatalköy belediyelerinin üstlendiğini, deniz içerisinde ise Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma yaptığını aktarmıştı.