  • BIST 5.008,39
  • Altın 1245.794
  • Dolar 19.4052
  • Euro 21.2649
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Abdullah Aktolgalı, Girne bölgesinde denizde yaşanan kirliliğin temizlendiğini açıkladı

» »
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Girne’de denizde yaşanan kirliliğinin tamamen temizlendiğini duyurdu.
Abdullah Aktolgalı, Girne bölgesinde denizde yaşanan kirliliğin temizlendiğini açıkladı

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Girne’de Karaoğlanoğlu ve Çatalköy bölgelerinde denizde yaşanan kirliliğinin tamamen temizlendiğini, karadaki temizleme çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Aktolgalı, yakıt olduğu tespit edilen kirliliğin kaynağının tam olarak bilinmediğini ancak açıklardan geçen bir gemiden kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

TAK'ın sorularını yanıtlarken deniz içindeki kirliliğin tamamen temizlendiğini bildiren Aktolgalı, dalgaların karaya taşıdığı kirliliğin yüzde 80’inin ise belediye ekiplerinin çalışmalarıyla temizlediğini, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

“KİRLİLİK TEKNECİK ELEKTRİK SANTRALİ’NDEN KAYNAKLANMADI”

Kirliliğin Teknecik Elektrik Santrali’nden kaynaklanmadığını dile getiren Aktolgalı, santrale yakıtın en son 10-12 gün önce taşındığını kaydetti.

Aktolgalı, hızlı bir şekilde temizlik çalışmalarının yürütülerek tamamlandığını söyleyerek, katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

Karaoğlanoğlu ve Çatalköy bölgesinde dün denizde yaklaşık 100-120 metrelik bir şerit halinde bir sızıntı olduğunu tespit edilmişti.

Çevre Dairesi Müdürü Aktolgalı, dün yaptığı açıklamada, karasal temizliği Girne ve Çatalköy belediyelerinin üstlendiğini, deniz içerisinde ise Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma yaptığını aktarmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, MTG’yi kutladı20 Nisan 2023 Perşembe 09:11
  • Maaş kesintisini içeren yasa yürürlükte20 Nisan 2023 Perşembe 09:07
  • UBP'nin ara seçimdeki, adayı belirlendi20 Nisan 2023 Perşembe 09:03
  • Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde grev var20 Nisan 2023 Perşembe 08:31
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (20 Nisan 2023)20 Nisan 2023 Perşembe 08:20
  • Maaş kesintisini içeren yasa yürürlükte19 Nisan 2023 Çarşamba 23:28
  • Güney Kıbrıs, Almanya tarafından aranan PKK üyesini iade etme kararı aldı19 Nisan 2023 Çarşamba 19:53
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz Topluluğu Derneği yetkililerini kabul etti19 Nisan 2023 Çarşamba 19:34
  • Bağımsızlık Yolu: Yaşanan Öfkeyi Oluşturan Gerekçeler Son Derece Haklı ve Meşrudur19 Nisan 2023 Çarşamba 19:31
  • KIB-TEK’in AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa yürürlükte19 Nisan 2023 Çarşamba 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti