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"Abdullah Gül, 31 Mart sonrası ile ilgili 'gelinen noktanın çok üzücü olduğunu' söyledi"

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak ilk değerlendirmesi, Oda TV yazarı Ayşe Baykal'ın köşesinde yer buldu. 
"Abdullah Gül, 31 Mart sonrası ile ilgili 'gelinen noktanın çok üzücü olduğunu' söyledi"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili olarak ilk değerlendirmesi, Oda TV yazarı Ayşe Baykal'ın köşesinde yer buldu.  Buna göre Gül, "gelinen noktanın çok üzücü olduğunu" kaydederek, "vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini" anlattı. 

Baykal, Gül'ün "Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını" aktardı.

Yeni partiyle ilgili olarak şansını denediğini söyleyen Baykal, Gül'ün "ser verip sır vermediğini, konuya girmediğini" kaydetti.

"Abdullah Bey, Tayyip Bey’den bahsederken de öyle öfke ve kızgınlık cümleleri kullanmıyor" diyen Baykal'ın "Abdullah Gül yıllar süren sessizliğini Odatv’ye bozdu: Bize yapılan yanlışları güçlü olunca biz başkalarına yapmamalıyız" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

"31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası yaşananlar, bir vatandaş olarak herkes gibi beni de endişelendirdi. Kendisine İstanbul’daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini sordum. Gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi."

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