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Abdullah Gül Kayseri mitingine katılacak mı kararını verdi!

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Abdullah Gül Kayseri mitingine katılacak mı kararını verdi!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın ki Kayseri mitingine katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Kulislere göre Gül mitinge katılmıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'de bir miting düzenleyecek. Mitinge Abdullah Gül'ün katılmayacağı öğrenildi. CNN Türk'ün haberine göre, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.

'Başkanlık referandumu'na 15 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım yarın Kayseri'de ortak bir miting düzenleyecek.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden yaptığı açıklamada, "2 Nisan Pazar günü saat 16:30’da Kayserimizde hem cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan hem de başbakanımız Binalı Yıldırımı ağırlayacağız. Bütün Kayserili hemşerilerimizi Cumhuriyet meydanına bekliyoruz" dedi.

ABDULLAH GÜL KATILMAYACAK

 

Kayseri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi. Gül'ün yarın düzenlenecek mitinge katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. CNN Türk'ün haberine göre Abdullah Gül yarın yapılacak 'başkanlık mitingi'ne katılmayacak.

Gül'e yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gül'ün siyasi programlara katılmama kararı devam ediyor.

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