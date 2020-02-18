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Abdullah Gül: Parlamenter sistem daha doğru

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11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ilk kez gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karar gazetesine konuşan Gül tercihinin tam demokratik parlamenter sistemden yana olduğunu belirtti.
Abdullah Gül: Parlamenter sistem daha doğru

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karar gazetesine verdiği söyleşide parlamenter sistemden Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine kadar farklı konularda değerlendirmelerde bulundu.

"Parlamenter sistem daha doğru"

Gündeme ilişkin olarak ilk kez açıklamalarda bulunan Gül başkanlık sistemi ile ilgili olarak değerlendirmesi sorulduğunda Cumhurbaşkanı iken de parlamenter sistemin Türkiye için daha doğru olduğunu söylediğini belirterek "Şimdiye kadar Türk tipi bir parlamenter sistemle yönetildik. Vesayet sistemleri vardı, gölge kabineler vardı. Bunlar Türkiye'nin başına neler açtı. Bundan sonra da Türk tipi bir başkanlık sistemi olmasın dedim. Benim tercihim tam demokratik parlamenter sistemden yanadır. Bunu o zaman da konuştum tavrımı da ona göre koydum" dedi.

Türkiye'de siyasetin dışlayıcı yapıldığını kaydeden Gül, "Halbuki siyaset kapsayıcı olsa, herkesi angaje edici, herkesi işin içerisine dahil edici olsa, diyalog ve uzlaşma merkezli olsa o zaman daha barışçıl bir siyaset çıkar ortaya. Bu kutuplaşma siyasetinin Türkiye için en büyük tehdit olduğunu Cumhurbaşkanı iken defalarca söyledim" dedi.

"Ali Babacan'ı destekliyorum"

Abdullah Gül kendisinin aktif siyasette olmayacağını cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra söylediğini belirterek "Ancak yakıcı memleket meseleleri varken tecrübemi kendime saklayacak bir insan da olmam beklenemez. Memleketimin faydasına gördüğüm temel konularda usulüne uygun bir şekilde siyasete katkı sunmak ve görüşlerimi paylaşmak hem hakkım hem de görevim" dedi.

Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarını sürdürürken kendisiyle de zaman zaman görüştüğünü kaydeden Gül, Babacan'ın partisini destekleyip desteklemediği sorulduğunda ise "Tabii ki destekliyorum. Ali Bey’in karakterine, eğitimine, bilgisine, siyaset üslubuna güvenen ve takdir eden bir insanım" şeklinde konuştu.

"S-400'ler konusunda doğru yapılmadı"

Gül, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin açıklamalarda da bulundu. Türkiye’nin, demokratik ve çoğulcu bir ülke olabilmesi için, Batı bloku içerisinde Avrupa’yla beraber yer alması gerektiğini kaydeden Gül Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili "Son dönemlerdeki ilişkilerde bu açıdan biraz ölçü kaçtı. Özellikle askeri alandaki S-400 meselesi belki en kritik olanı. Çünkü nihayette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bütün standartları, miğferinden tutun da hava kuvvetlerine, kara kuvvetlerine kadar her şeyi NATO standartlarında. TSK'nın gücünün etkinliği de aslında oradan geliyor" şeklinde konuştu.

Gül "Bütün tatbikatlar, eğitimler, lojistikler, bunlar arka planda çok büyük organizasyonların eseri. Bu açıdan o konuda açıkçası doğru yapılmadığı kanaatindeyim. Çünkü bir ülkenin bir elinde S-400, öbür elinde de bu silah sistemlerini by-pass etmek için geliştirilmiş uçakların olamayacağını asker ve diplomatların görmesi gerekirdi" dedi.

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