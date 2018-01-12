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SON DAKİKAMehmet Altan ve Şahin Alpay'a tahliye

Abdullah Gül'den Erdoğan ve AKP'ye yanıt

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Abdullah Gül'den Erdoğan ve AKP'ye yanıt
Abdullah Gül'den açıklamalar...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum" dedi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler, Abdullah Gül'ü çok ağır sözlerle eleştirmişti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden eleştirdiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, “Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada, herkes birbirini biliyor, polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla” dedi.

Abdullah Gül, gazetecilerin "Kırgın mısınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Bir soru üzerine Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını da değerlendiren Gül, "Biliyorsunuz ben cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını hem adalet hem de Türkiye’nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugünde o görüşteyim. Yargılama yine devam eder ama gazetecilerin, yazarların, çizerlerin tutuksuz olması kanaatini her zaman söyledim" diye konuştu.

Abdullah Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili olarak “Son defa Meclis’e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN, ABDULLAH GÜL'E SAVAŞ İLAN ETTİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e daha önceden “Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz”, “Yazıklar olsun” diye yüklendiğini anımsatan Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın geçen hafta grup toplantısında sarf ettiği sözleri içinse " AKP'nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana bir ilkti. Ama dün bir milat yaşandı. Erdoğan, Gül’e savaş ilan etti" tespitinde bulunmuştu.

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