'Abdullah Gül'e suikast' haberini gündeme getirmişti: Talat Atilla Milliyet'ten kovuldu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e suikast düzenlendiği iddiasını köşesinde yazan Talat Atilla’nın Milliyet’ten kovuldu.
Milliyet gazetesinde 28 Ocak tarihli köşe yazısında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün makam aracında zehirli gaz yoluyla öldürülmek istendiği, Hayrünnisa Gül’ün eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda suikastı önlediği iddiasını kaleme alan Talat Atilla’nın yazılarına son verildiği belirtildi.
Oda Tv’de yer alan habere göre, Atilla’nın görevine doğrudan Demirören Medya Grubu Başkanı Mehmet Soysal son verirken, gazetede kararın alınmasında Soysal’a gelen ‘çok üst düzey bir ismin telefonunun’ etkili olduğu yönünde iddiaların konuşulduğu ileri sürüldü.
Atilla, Abdullah Gül’e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir ‘suikast’ iddiasını kaleme almıştı. Yazı tepkilerin ardından gazetenin internet sitesinden de kaldırılmıştı.
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