“Abdullah Gül’e suikast” iddiasını yazan Talat Atilla'nın yazılarına son verildi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e zehirli gaz yoluyla suikast düzenlendiği iddiasını köşesinde yazan Talat Atilla'nın Milliyet'teki yazılarına son verildiği belirtildi.

Odatv'nin haberine göre, karar Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal tarafından verildi. Öte yandan söz konusu haberde Milliyet gazetesin içerisinde kararın alınmasında Soysal'a gelen "çok üst düzey bir ismin telefonunun" etkili olduğunun konuşulduğu iddiasına yer verildi.

Atilla, 28 Ocak tarihli yazısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e kısa süre önce gerçekleştiği söylenen bir "suikast" iddiasını kaleme alarak, Hayrunnisa Gül'ün, eşinin hareketlerinden şüphelenerek son anda gösterdiği refleks ile Abdullah Gül'ün “ölümden ucuz kurtulduğu”nu belirtmişti. Atilla'nın yazısı ertesi gün Milliyet'in internet sayfasından kaldırılmıştı.

Abdullah Gül tarafından yapılan ve internet sitesine konulmayan açıklamada da, Gül suikast iddiasına neden olan klima değişikliğini reddetmemişti. Araçtaki klimadan kaynaklanan sorun için anlaşmalı servis dışında yaptırılan tamir ücretinin, Gül tarafından değil Cumhurbaşkanlığı tarafından ödendiği belirtilmişti. Açıklamada, "Rahatsız eden bir kokuyla ilgili servis değişikliği yapılmış ve tüm masraflar Cumhurbaşkanlığınca ödenmiştir" denilmişti. Ancak Hayrunnisa Gül'ün suikastten şüphelenmesine dair hiçbir ifade kullanılmamıştı.

Atilla'nın söz konusu yazı nedeniyle görevine son verildiği öğrenildi. Yazıdaki iddialar hem AKP içinde hem de Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çekmişti.