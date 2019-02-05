Abdullah Gül'ün partisinin logosu hazır iddiası

Gazeteci Talat Atilla, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve Ali Babacan’ın yer aldığı yeni siyasi partinin seçimlerden sonra kurulacağı iddiası köşe yazısında paylaştı. Abdullah Gül’ün zehirlenmeye çalışıldığı iddiasının ardından Milliyet gazetesindeki görevine son verilen gazeteci Atilla, yeni partinin logosunun hazır olduğunu öne sürdü.

Atilla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan raporda, Abdullah Gül’ün arka planında olduğu, Ali Babacan eksenli yeni bir partinin yerel seçimlerden sonra kurulacağını iddia etti. Atilla’nın, Türk Time sitesinde yayınlanan “İşte Erdoğan’a verilen o rapor ve Milliyet!” başlıklı yazısından ilgili bölümler şöyle:

KARARSIZ SEÇMENİN YÜZDE 80’İ AK PARTİ VE MHP TABANI: Bu raporda; Şimdiye kadar hiç duyulmamışdeğerlendirme ve bilgiler var… Anketlere göre seçmenin yüzde 20’si halen kararsız… Bu nokta çok ilginç! Çünkü… Kararsız seçmenin yüzde 80’i, iktidar ve MHP seçmeni! Ve seçimin kaderini tam da o yüzde 20 kararsız kitle belirleyecek! AK PARTİ teşkilatları, 31 Mart seçimlerine henüz konsantre olamadı… Bazı illerdeki mülki amirler, durumdan vazife çıkararak il ve ilçe yöneticileri ile gereğinden fazla içli dışlı oldular… Bu yakınlaşma ile yaşam konforu artan parti yöneticilerinden halktan kopanlar var… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tabandaki gücü devam ediyor ama AK PARTİ teşkilatlarının bir bölümünün, bu güce çeşitli nedenlerle eskisi kadar katkı yapmadığı görülüyor. Bazı atamaların tabanda rahatsızlık yaptığı ve bu atamaların ÖLÇÜSÜZ olduğu yönünde değerlendirmeler var…

NEGATİF EYLEMLER CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA BAĞLANIYOR: Milletvekillerinin bir bölümünün “Atama ile gelenler, seçilmişleri yönetemez dedik ama şimdi atanmış Bakanlar seçilmiş Milletvekillerine randevu vermiyor” serzenişleri daha sık ve aleni dillendirilmeye başlandı… Bazı Cumhurbaşkanı danışman ve bürokratlarının özellikle medya ve gazetecilerle olan sempati ve antipatileri, Cumhurbaşkanlığı makamının çizdiği rotadan ziyade, kendi kişisel algı ya da beğenilerine göre olduğu yönünde şikayetler var. Bürokrat ve danışmanların; Kendisine yakın ya da uzak hissettiği kişilere göre yapılanan bakış açılarının doğurduğu tüm negatif eylemler Cumhurbaşkanlığı makamına bağlanıyor…

YENİ PARTİNİN LOGOSU BİLE HAZIR: Raporda; ABDULLAH GÜL’ün şimdilik arka fonda durduğu, Ali Babacan eksenli yeni partinin il temsilcilerinin belirlendiği, hatta logosuna kadar hazır olduğu ifade ediliyor. Babacan ve arkadaşlarının gizli küskünler olarak adlandırılan AK PARTİ içindeki bazı siyasilerle, başta ANKARA BALGAT, HAMAMÖNÜ olmak üzere İSTANBUL ve BURSA ULUDAĞ gibi çeşitli yer ve mekanlarda görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

YÜZDE 50’NİN ALTI SIKINTILI: Türkiye ekonomisinin kırılgan başlıklar taşımasına rağmen, global ölçekte bir çok Avrupa ülkesinden daha iyi olduğu ifade edilen raporda; Türkiye, siyasi panik havasına girerse, ekonomi ağır hasar alabilir tespitinde bulunuluyor. Cumhur İttifakı ile ilgili açılan başka bir paragrafta ise.. ” İttifakın oyları yüzde 50’nin altında kalırsa sıkıntılar olabilir!” görüşü dile getiriliyor….

AK PARTİ’DEN UZAKLAŞAN MEDYA VE GAZETECİLER VAR: Hükümete yakın medya olarak adlandırılan kesimin; etki, fayda ve zararı ile ilgili çok kapsamlı bir değerlendirmeye ihtiyaç var. AK PARTİ’yi destekleyen yapıların da kendi içlerinde derin görüş farklığı ve ayrışma var. Dışlandığını düşünerek, AK PARTİ’den uzaklaşan ve bulunduğu mecrada (TV, GAZETE, İNTERNET VE SOSYAL MEDYA) çok etkin kişi ya da gurupların, Cumhurbaşkanlığı adına hareket eden bazı yetkililer tarafından kişisel etkilerle bloke edildiği şikayet ve bilgileri var… Raporda, yerel seçim sonuçlarına göre gelişmesi muhtemel senaryolar üzerinde de ağırlıklı olarak duruluyor…

AKŞENER, HEZİMETİN SORUMLUSU OLARAK KILIÇDAROĞLU’NU SUÇLAYABİLİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatine sunulan raporda bir başka dikkat çeken başlık, Cumhur İttifakının yüzde 55 bandında oy alması halinde, neler yaşanacağı senaryoları üzerine… İttifakın yüzde 55 oy alması halinde; İYİ PARTİ Lideri Meral Akşener’in seçim sonuçlarından, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutacağı öngörülen raporda… Bu değerlendirmeye en büyük kanıtlardan birisi olarak; CHP’nin milliyetçi tabana aykırı adayların yanında, HDP’ye yakın isimlerin de listelerde yer bulması gösteriliyor. İttifakın yüzde 55 alması halinde liderlik tartışmalarının yapılacağı öngörülen diğer parti ise CHP…