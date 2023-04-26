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Abdullah Korkmazhan ara seçimde bağımsız aday

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Sol Hareket Örgüt Meclisi, Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan’ı bağımsız milletvekili adayı gösterme kararı aldı.
Abdullah Korkmazhan ara seçimde bağımsız aday

Sol Hareket Örgüt Meclisi, 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçimde Genel Sekreter Abdullah Korkmazhan’ı bağımsız milletvekili adayı gösterme kararı aldı.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamada, “Seçime katılma gerekçeleri, izlenecek seçim kampanyasının detayları ve siyasi manifestomuz önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sömürge rejimine karşı seçimleri de bir mücadele alanına dönüştürmek için gelin mücadeleyi birlikte büyütelim.” denildi.

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