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Abdullah Korkmazhan: Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor

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Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyetle dün Ankara’da temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkiye Cumhuriyeti’ne 'G-82' gerekçe gösterilerek ülkeye girişine izin verilmedi.
Abdullah Korkmazhan: Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor

Korkmazhan, konuyla ilgili, korku imparatorluğu yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ulaştığında 'G-82' (Milli Güvenlik Aleyhine Hareket) gerekçe gösterilerek Türkiye'ye giriş yapmasına izin verilmedi.

Konu ile ilgili katıldığı programda açıklama yapan Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, heyetin diğer üyelerinin Türkiye'de ziyaretlerini sürdürdüğünü söyledi. Sadece Türkiye’ye kendisinin alınmadığını ifade eden Korkmazhan, “Mesleğim ve ne için geldiğimi sordular. Türkiye’ye seçimleri araştırmak için mi geldiğime dair soru yöneltildi. Evli olup olmadığımı sordular...” ifadelerine yer verdi. 

 

“2-3 SAAT BEKLEDİM”

 

Sol Hareket Genel Sekreteri Korkmazhan, Türkiye’ye alınmama sebebinin kendisine yetkililer tarafından açıklama yapılmadığını belirtti; havaalanında 'güvenlik soruşturması' sırasında 2-3 saat bekletildiğini de kaydetti.

 

“KORKU İMPARATORLUĞU YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

 

Korkmazhan, bu durumun karşısında durmak gerektiğini vurgulayarak, “Korku imparatorluğu yaratılmaya çalışılıyor” dedi. 

 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ, KİMSENİN MALI DEĞİL”

 

Sol Hareket Genel Sekreteri Korkmazhan, Türkiye’ye karşı olumsuz bir şey yapmadıklarını ifade ederek, “Ülkemizde demokrasi ve barışçıl bir yaşam sürdürülmesi bizim çabamızdır. Türkiye Cumhuriyeti de kimsenin malı değildir” dedi.

 

NE OLMUŞTU?

 

Sol Hareket heyeti Ankara’da Kıbrıs sorunu gündemi ile Türkiye’deki muhalefet partileri ve örgütleri ile temaslarda bulunmak üzere dün 18.05’de adadan ayrılmıştı.

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Sol Akademi Sekreteri Viyan Karabulut, Yeniden Yakınlaşma Sekreteri Besim Baysal, Örgüt Sekreteri Orhan Erönen ve Gençlik Sekreteri Fikri Marasalı’dan oluşan heyette Viyan Karabulut, Besim Baysal, Orhan Erönen ve Fikri Marasalı’nın girişine izin verilirken, Abdullah Korkmazhan’ın Türkiye’ye girişine G-82 (Milli Güvenlik Aleyhine Hareket) gerekçe gösterilerek izin verilmemişti.

‘Milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu’ gerekçesiyle Türkiye’ye giriş yasağına maruz kalan Korkmazhan, dün akşam 22.30 uçağı ile ülkeye dönmüştü.

Daha önce CTP eski Milletvekili Okan Dağlı ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de güvenlik gerekçesi ile Türkiye’ye alınmamıştı.

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