  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Abdullah Korkmazhan: "Lefkoşa Polis Müdürü arayarak 'eyleminiz yasaklandı' dedi; mücadeleye devam edeceğiz"

» »
Bağımsızlık Yolu adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, Lefkoşa’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Onlar Mangala, Biz Alana’ eyleminin ‘iptal edilmesi’ için Lefkoşa Polis Müdürü’nün aradığını söyledi.
Abdullah Korkmazhan: "Lefkoşa Polis Müdürü arayarak 'eyleminiz yasaklandı' dedi; mücadeleye devam edeceğiz"

Abdullah Korkmazhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin kendisini aradığını ve “Lefkoşa Kaymakamının da onayı ile yasaklandığını” bildirdiğini aktardı.

Bu çerçevede eyleme engel olunacağını belirten Korkmazhan, yaşanan bu durumun Anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, “Yasaklamalar güzel bir gelecek için mücadelemizi sekteye uğratamaz” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini aktardı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“15 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek olduğumuz “Onlar Mangala, Biz Alana “ isimli Kıbrıslı Türklerin iradesinin savunan eylemimiz ile ilgi 14 Kasım akşam saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin talebi ile kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Polis Müdür Çete, bizlere 15 Kasım’da gün boyu Lefkoşa sınırları içerisinde eylem yapmanın kendi önerileri, Lefkoşa Kaymakamı’nın da onayı ile yasaklandığını ve hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirerek ilgili yazıyı okudu. Tüm ısrarlarımıza rağmen, Polis Genel Müdürü’ne de danışarak, bizlere basılı olarak yazıyı vermeyi reddetti.

Eylemi gerçekleştirecek örgütler olarak bu kararın anayasaya aykırı olduğu, eylem hakkını engelleyen böyle bir kararın yetkisinin ne poliste, ne kaymakamlıkta, ne de her hangi başka bir kurum ya da kişide olmadığını kendisine vurguladık, kamuoyuna da duyuruyoruz.

Eylem yasağı ile ilgili görüşmenin ardından 15 Kasım günü farklı yer ve saatlerde eylem yapacak örgütlerle de istişarede bulunmuş durumdayız. Hem anayasaya aykırılık teşkil eden, hem de demokrasimizde yeri olmayan eylem yasaklarına karşı nasıl bir tavır sergileyeceğimizi, tepkimizi ortaklaştırmaya fırsat vermek adına 15 Kasım günü erken saatlerde duyuracağız.

Tüm Demokratik Kitle Örgütleri ve Partilere çağrımız eylem yasağına karşı ses vermeleridir.

Yasaklamalar güzel bir gelecek için mücadelemizi sekteye uğratamaz.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket ve Baraka Kültür Merkezi.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Niyazi Kızılyürek, Türkçenin AB resmi dilleri arasına girmesi için imza kampanyası başlattı15 Kasım 2020 Pazar 09:52
  • Serdar Denktaş: Ne destek ne de bakanlık için kimseyle görüşmedim15 Kasım 2020 Pazar 09:50
  • Erdoğan Kıbrıs'a geliyor.. Anayasa'ya aykırı şekilde eylemler yasaklandı!15 Kasım 2020 Pazar 09:33
  • YDP Vekili Zaroğlu'ndan DP Vekili Çağman'a "ırkıçı ve bölücü" suçlaması14 Kasım 2020 Cumartesi 23:28
  • Saner: Üçlü koalisyon hükümetinin kurulduğunu söylemek henüz mümkün değildir14 Kasım 2020 Cumartesi 23:16
  • UBP-DP-YDP hükümet çalışmaları ÇÖKTÜ!14 Kasım 2020 Cumartesi 21:43
  • Hüseyin Özgürgün UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kabinesinde Bakan mı oluyor?14 Kasım 2020 Cumartesi 21:29
  • DP Vekili Çağman'dan hükümete HAYIR, "Arıklı ve Zaroğlu'nuın bakan olmasına onayım yoktur"14 Kasım 2020 Cumartesi 20:33
  • Mutluyakalı: Ekleme çıkarma ile kurulan hükümet "piknik hükümeti" olarak anılacak14 Kasım 2020 Cumartesi 19:56
  • 3 Partiden azınlık hükümeti konusunda uzlaşı14 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti