Abdullah Korkmazhan: "Lefkoşa Polis Müdürü arayarak 'eyleminiz yasaklandı' dedi; mücadeleye devam edeceğiz"

Abdullah Korkmazhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin kendisini aradığını ve “Lefkoşa Kaymakamının da onayı ile yasaklandığını” bildirdiğini aktardı.

Bu çerçevede eyleme engel olunacağını belirten Korkmazhan, yaşanan bu durumun Anayasaya aykırı olduğunu ifade ederek, “Yasaklamalar güzel bir gelecek için mücadelemizi sekteye uğratamaz” diyerek mücadelelerine devam edeceklerini aktardı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“15 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek olduğumuz “Onlar Mangala, Biz Alana “ isimli Kıbrıslı Türklerin iradesinin savunan eylemimiz ile ilgi 14 Kasım akşam saatlerinde Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Çete’nin talebi ile kendisi ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Görüşmede Polis Müdür Çete, bizlere 15 Kasım’da gün boyu Lefkoşa sınırları içerisinde eylem yapmanın kendi önerileri, Lefkoşa Kaymakamı’nın da onayı ile yasaklandığını ve hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini sözlü olarak bildirerek ilgili yazıyı okudu. Tüm ısrarlarımıza rağmen, Polis Genel Müdürü’ne de danışarak, bizlere basılı olarak yazıyı vermeyi reddetti.

Eylemi gerçekleştirecek örgütler olarak bu kararın anayasaya aykırı olduğu, eylem hakkını engelleyen böyle bir kararın yetkisinin ne poliste, ne kaymakamlıkta, ne de her hangi başka bir kurum ya da kişide olmadığını kendisine vurguladık, kamuoyuna da duyuruyoruz.

Eylem yasağı ile ilgili görüşmenin ardından 15 Kasım günü farklı yer ve saatlerde eylem yapacak örgütlerle de istişarede bulunmuş durumdayız. Hem anayasaya aykırılık teşkil eden, hem de demokrasimizde yeri olmayan eylem yasaklarına karşı nasıl bir tavır sergileyeceğimizi, tepkimizi ortaklaştırmaya fırsat vermek adına 15 Kasım günü erken saatlerde duyuracağız.

Tüm Demokratik Kitle Örgütleri ve Partilere çağrımız eylem yasağına karşı ses vermeleridir.

Yasaklamalar güzel bir gelecek için mücadelemizi sekteye uğratamaz.

Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket ve Baraka Kültür Merkezi.”