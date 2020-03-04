Abdullah Öcalan’a aile izni verildiği duyuruldu

PKK lideri Abdullah Öcalan’a ailesiyle görüşme izni verilmesi dikkat çekti.
Öcalan’ın avukatlarının yer aldığı Asrın Hukuk Bürosunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sn. Abdullah Öcalan, Sn.Ömer Hayri Konar ve Sn. Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri paylaşıldı.
İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sn.Abdullah Öcalan, Sn.Ömer Hayri Konar ve Sn.Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir.— Asrın Hukuk Bürosu (@asrinhukuku) March 3, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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