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Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

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Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü. Osman Öcalan'ın Koronavirüs tedavisi gördüğü iddia ediliyordu.

 

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre uzun süredir Erbil'de Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Osman Öcalan saat 04.30'da öldü.

 

Osman Öcalan'ın temmuz ayında felç geçirdiği iddia edilmişti. Osman Öcalan’ın oğlu Welat Osman yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun bir süredir kötü olduğunu belirterek geçirdiği beyin felci nedeniyle hareket kabiliyetini ve konuşması yetisini tümden kaybettiğini söylemişti.

 

Osman Öcalan kimdir?

1958 Şanlıurfa doğumlu olan Osman Öcalan, 1978 yılında Libya'da eğitim gördükten sonra PKK'ya katıldı. 1986'da PKK'nın merkez komitesine, 1990'larda ise PKK'nın üst düzey komitesine katılarak PKK'nın sözde kumandan muavini oldu. Ancak 1992'de iki ana Iraklı Kürt partisiyle (KDP ve KYB) ateşkes anlaşması imzaladıktan sonra PKK tarafından hapsedildi.

1994 yılında bir PKK'lı ile evlenmek için ayrıldı. Daha sonra tekrar PKK'ya katılan Öcalan, 2004 yılında örgütten tekrar ayrıldı.

TRT Kurdi'ye çıkması tartışma yaratmıştı

Öcalan'ın TRT Kurdi'de 2019 İstanbul ara yerel seçimini değerlendirmesi tartışma konusu olmuştu.

Osman Öcalan, Abdullah Öcalan’ın mektubunu ve İstanbul seçimi ile ilgili görüşlerini TRT Kurdi'den aktarmıştı. Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı.  Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” demişti.

Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkmasına muhalefet cephesinden tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında “Abdullah Öcalan’ın kardeşi, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ın TRT Kurdi’ye çıkması” sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı.

“Doğrusu ben Osman Öcalan’ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. Ancak TRT’ye müracaat etmiş ve TRT Kurdi de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT’deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımızın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum çünkü bu konularda kendilerine güveniyorum. TRT Kurdi’yi kurarken kimse bize niye TRT Kurdi’yi kurdunuz demedi. TRT’yi yönetenler bütün hassasiyetleri göz önünde bulundurarak bu tür adımları atar, TRT Kurdi’nin reytingini nasıl yükselteceğini de düşünür, ülkeye nasıl faydalı olacağını da düşünr, buna göre de adımlarını atmıştır.”

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