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Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye konuştu: CHP’nin Kürtler için hiçbir projesi yok

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"Kürtler, Öcalan’ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor"
Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT'ye konuştu: CHP’nin Kürtler için hiçbir projesi yok

Osman ÖcalanAbdullah Öcalan’ın mektubunu ve İstanbul seçimi ile ilgili görüşlerini TRT ekranlarından aktardı. Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı.  Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

 

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

TRT Kürtçe kanalı, Ergenekon ve Balyoz davalarında “gizli tanık” olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kumpas kuran ve elinde yüzlerce asker ve vatandaşın kanı bulunan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı ekrana çıkardı. Osman Öcalan’ın gizli tanıklığı ile yüzlerce Türk Subayı haksız yere suçlanmış, Osman Öcalan mahkemelerde gizli tanık olarak ifadeler vermişti.

Evdila Ocalan, ji İmraliyê nameyek nivîsî û xwest HDP, di hilbijartina Stenbolê de bêalî be. Birayê wî Osman Öcalan qala wê nameyê û hilbijartina Stenbolê ji @TRTKurdiTV'yê re kir. pic.twitter.com/BRU7cjSkGN

— TRTKurdî (@TRTKurdiTV) 21 Haziran 2019

 

Osman Öcalan'ın ifadeleri

"Sayın Ekrem İmamoğlu, Kürt meselesine ilişkin ciddi bir açıklamada bulunmadı. Olabildiğince Kürt meselesinden kaçtı. CHP, Kürtlere yakın bir aktör değil,  Kürtleri ciddiye alıp hesaba katmadı. CHP’nin Kürt meselesine ilişkin ciddi bir projesi yok."

"Biz Kürtler olarak Türkiye’den ayrılmak istemiyoruz. Türkiye ve Türk halkına düşmanlık yapmak istemiyoruz.  Türkiye iyi ve güzel bir ülke. Bu ülkede birlikte yaşamak istiyoruz."

"Kandil meşruiyetini kaybetti. Cemil Bayık ve arkadaşları çoğu kez Öcalan’ın gerçeklerini bir tarafa bırakıp, onun tüm reddetmelerine karşı kendi istediklerini yaptılar. Kandil’in bu yaptığı bir başkaldırıdır."

"Kandil iyi veya kötü ne söylerse söylesin bir meşruiyeti yok. Biz Kürtler olarak Öcalan’ı tanıyor ve onun söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyoruz."

Osman Öcalan TRT Kurdi’de yaptığı açıklamada abisi Abdullah Öcalan’ın İstanbul Seçimi çağrısını yeniledi. TRT Kurdi’nin yaptığı haber, “Abdullah Öcalan İmralı’da bir mektup yazdı ve mektubunda HDP İstanbul Seçimi’nde tarafsız olsun” diyerek başlarken mikrofon uzatılan Osman Öcalan, “Ekrem İmamoğlu ciddi bir mesaj vermedi Kürtler için. Elinden geldiğince Kürtlerden kaçtı ve kendini onlardan bağımsız tutmaya çalıştı.  Kürtler için CHP’nin hiçbir projesi yoktur” dedi.

“CHP Kürtlere yakın olmadı. Kürtleri ciddiye almadılar ve hesaba dahi katmadılar” diyen Osman Öcalan, CHP’yi suçladı ve Kürtlerin Abdullah Öcalan’ı dinleyeceklerini iddia etti. Öcalan, “Kürtler, Türkiye’den ayrılmak istemiyor ve kesinlikle düşman değiliz ne Türkiye ye ne de Türklere. Türkiye iyi bir yer güzel bir yer. Bizim isteğimiz hep birlikte güzel bir yaşam sürmek. Kürtler bu seçimde kesinlikle aktör olmalı.” diye konuştu

Kandil’in kendi meşruiyetini kaybettiğini dile getiren Osman Öcalan “Kürtler adına işler yapılıyor. Cemil Bayık ve arkadaşları Öcalan’ın bir çok defa doğruluğunu bir kenara bırakıp reddettiler ve kendi meşruiyetlerini çıkmaza soktular. Onun için diyorum ki bu kesinlikle bir başkaldırış ve kesinlikle meşru değildir. Ve söyledikleri iyi de olsa kötüde olsa kesin olarak meşru değildir. Ve Kürtleri hiçe sayamaz. Konuşmamızda da söyledim biz Öcalan’ı tanıyoruz. Her daim Kürtler Öcalan’ın söylediklerini her şeyden daha çok önemsiyor” ifadelerini kullanıyor.

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