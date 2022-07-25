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Abdullah Özdoğan: Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek

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Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, Girne Limanı'nda toplam 35 personel çalıştığını, bu sayının yetersiz olduğunun altını çizerek, "Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek. Benzer durum yakında Mağusa Limanı'nda da olacak." dedi.
Abdullah Özdoğan: Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek

Personel yetersizliği nedeniyle Girne Limanı saat 14.30'dan sonra hizmet veremeyecek. Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Abdullah Özdoğan, Anayasa'ya göre angarya çalışmanın yasak olduğunu, bu nedenle saat 14.30'dan sonra Girne'deki gümrük personelinin çalışmayacağını söyledi. 

"GİRNE LİMANI'NDA 14.30'DAN SONRA HİZMET VERİLMEYECEK, BENZER DURUM MAĞUSA LİMANI'NDA DA OLACAK"

Kıbrıs Postası'na konuşan Özdoğan, Girne Limanı'nda her ay 50'nin üzerinde sefer yapıldığını belirterek, "Girne Limanı'nda saat 14.30'dan sonra hizmet verilmeyecek. Benzer durum yakında Mağusa Limanı'nda da olacak." dedi. Özdoğan, konuyla ilgili yetkilileri birçok kez uyardıklarını da sözlerine ekledi. 

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