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Abdüllatif Şener’in oğlu rehin aldığı anneannesini silahla öldürdü

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Türkiye’nin eski bakanlarından Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, evinde rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.
Abdüllatif Şener’in oğlu rehin aldığı anneannesini silahla öldürdü

Türkiye'nin eski Başbakan Yardımcısı ve eski Maliye Bakanı Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara’da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner’i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.

Bu sırada anneannesi Leyla Çetiner’i silahla vurarak öldüren Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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