Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki sergiye saldırı

İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen eserlere 4-5 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

T24'ün aktardığına göre, Abdülmecid Efendi Köşkü'ne saat 14 sıralarında gelen saldırgan grup, 1. kattaki sergi alanında olay çıkardı. Önünde özel güvenlik görevlisinin beklediği Ron Mueck'e ait 'hırka altındaki adam' heykelinin önüne gelen grup eseri tahrip etmek istedi.

'LAİKLİK BU MU?'

Saldırıyı önlemeye çalışan güvenlik görevlisini itekleyerek yere düşüren saldırganlar diğer güvenlik görevlilerin müdahalesiyle heykelden birkaç metre uzaklaştırıldı. Bu sırada "Laiklik bu mu?", "Bu memleket sizin yüzünüzden bu hale geldi", "Burada bunlar sergilenemez" diye bağıran grubun etrafını köşkün güvenliğini sağlayan Tepe Güvenlik elemanları çevirdi.

'GÖRMEK İSTEMİYORSANIZ GELMEYİN'

Grup, eserlere karşı saldırıyı sürdürmek isterken, sergiyi gezmeye gelen vatandaşlar alkış tutarak saldırıyı protesto etti. Vatandaşlar, "Görmek istemiyorsanız gelmeyin. Dışarı, dışarı" sözleriyle alkışla tempo tuttular. Saldırganlar yaklaşık 15 dakika süren arbedenin ardından eserin sergilendiği salondaki kapıdan bahçeye çıkarıldılar.

BUGÜN 2. SALDIRI

Saldırganlar için emniyete bildirimde bulunan güvenlik görevlileri bugün 2. kez saldırı olduğunu söylediler. Sabah saatlerinden yapılan ilk saldırıyı düzenleyenleri polise teslim ettiklerini belirten güvenlik görevlileri, "Ancak bu tip saldırganlar serbest bırakılıyor. Bir yaptırım uygulanmıyor" sözleriyle yakındılar.