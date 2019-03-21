Abdurrahman Dilipak: Deep Web’de, AK Parti ve CHP’nin üye bilgilerini satıyorlar

"İlişki kuracağınız adres bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir kişi"

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, arama motorlarının indeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içerdiği bilinen deepweb'de AKP ve CHP'nin bilgilerinin satıldığını iddia etti. Dilipak, satışı “sanal dünyanın korsanları"nın gerçekleştirdiğini öne sürerek, 1 buçuk milyon civarındaki üye bilgisinin 5 bin liraya verildiğini yazdı.

Dilipak'ın "Siber tehdit" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Terör saldırıları ve operasyonlarda hayatını kaybedenlerden kat kat fazla insan, uyuşturucu ve mavi balina gibi oyunlar sonucu hayatını kaybediyor.

Siber saldırılar giderek daha can alıcı hale geliyor.

G5 ile aslında bir devrim gerçekleşecek. 2025 digital devriminde kilit cihazlardan biri bu cep telefonları olacak. Uzaktan cebinizde kaç para olduğu bile bilinebilecek. Çünki cebinizdeki paralardaki Chip üzerinden cep telefonunuzla etkileşim içinde olacak.

Deepweb’de, “sanal dünya”nın korsanları, AK Parti ve CHP’nin 1,5 milyon cıvarındaki üye bilgilerini satıyorlar. Hem de 5000 liraya. Tabii ödemeyi Bitcoin üzerinden yapmanız gerekecek. Ama ilişki kuracağınız adres bu işlerle hiç ilgisi olmayan bir kişi, kuruluş, hatta bu bir kamu kuruluşu olabilir. Bazan ele geçirdikleri bir serverinde gizli bir bölüm oluşturup, kendi karanlık planları için sonra Truva atı olarak kullanıyorlar ya da bilgileri kopyaladıktan sonra silip, sizin bilgilerinizi size tekrar para ile satabiliyorlar. Siz almazsanız, o bilgileri başkasına da satabilirler. Siz bu bilgileri geri almak için Bitcoin almanız gerekebilir. Ve bu ödemenizi gider olarak da gösteremeyeceksiniz.

Benim duyumlarıma göre, mesela Asya Finans serverlerini kullanarak yurtiçinde ve yurtdışında birçok yere siber saldırılar düzenlenmiş. Hatta Tübitak serverleri yurtdışından hakerler tarafından kullanılarak Azarbeycan’da bazı kuruluşlara siber saldırılar düzenlenmiş. Ülkemiz de ciddi bir tehditle karşı karşıya aslında! Her terör örgütü sadece sıradan bir terör örgütü değildir. Onun arka yüzünde bir istihbarat örgütü olabilir. Hacker görüntülü istihbarat elemanları sanal alemde cirit atıyor.