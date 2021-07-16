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Abdurrahman Dilipak: FETÖ, AK Parti ile bütünleşmişti; parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu

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"Darbe olacağı belliydi, niçin tedbir alınmadı"
Abdurrahman Dilipak: FETÖ, AK Parti ile bütünleşmişti; parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugün 5 yıl dönümü olan 15 Temmuz darbe girişimini değerlendirdi.

‘FETÖ’nün CIA ve NATO’nun desteğiyle darbe girişiminde bulunduğunu yazan Dilipak, halkın sokağa çıkması nedeniyle girişimin başarısız olduğunu söyledi.

Girişimin ardından 100.000 kişiye yakın asker ve kamu personeli gözaltına alındığını, bazılarının tutuklandığını bazılarının ise yurt dışına kaçtığını belirten Dilipak, “Darbe girişiminin uluslararası ayağı, sermaye, media ayağı, YÖK ayağı hâlâ yeterince soruşturulmadı. En çok ByLock, ankesörlü telefon, FETÖ Borsası tartışıldı ama mesela kimse Raspberry Pi konusunu konuşmadı” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde Yurtta Sulh Konseyi üyesi Semih Terzi ile ilgili yeterli bilginin bulunmadığını yazan Dilipak, “Neydi, niye geliyordu? Darbe olacağı belliydi, niçin tedbir alınmadı. Öğle vakti MİT’in haberi olmuştu. Hâlâ yargılama devam ediyor ama, bugün FETÖ’nün önemli birtakım adamları dışarıda, ama dolaylı ilişkisi olan birileri mahkeme kapılarında. Bunu anlayabiliyor musunuz! ABD’de ikiz kulelerde ne olduğunu öğrenebildik mi, ya da içeride Eşref Bitlis, Cem Ersever, Uğur Mumcu, Hrant Dink, Özal suikastı, Muhsin Yazıcıoğlu, Hablemitoğlu suikastının gerçeğini bütün yönleri ile öğrenebildik mi?” sorularını sordu.

‘FETÖ’cülerin o dönem her yere hakim olduğunu Türkçe Olimpiyatları’nın  yarı resmi hale geldiğini ifade eden Dilipak,”AK Parti ile adeta bütünleşmişlerdi. Parti üst yönetimi ve tabanının dörtte üçü bu yapı ile birlikte hareket ediyordu. Dörtte birinin yarısını FETÖ’cüler kendileri istemez, diğer yarısı da FETÖ’cüleri istemeyen, hatta bir kısmı çıkar çatışması yaşayan gruplardı neredeyse. AK Parti yönetimi de tabanı da bu yeni dindarlığı çok sevmişlerdi” değerlendirmesinde bulundu.

“FETÖ sadece 15 Temmuz gecesi kötü değildi. Başından beri öyleydi” diyen Dilipak, terör örgütlerini ABD, NATO, AB’nin desteklediğini belirterek, “Nasıl darbelerin gerçeğini hiçbir zaman tam öğrenemedi isek, bu gidişle bu işin gerçeğini de öğrenemeyeceğiz. Bu işin sırrı 40. Odada gizli. Bu kafa ile öğrenemeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

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