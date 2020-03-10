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Abdurrahman Dilipak: Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır

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Abdurrahman Dilipak: Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır
Abdurrahman Dilipak: Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs'ü konu edindiği yazısında, birilerinin Nazi hayalini hayata geçirmek için kolları sıvadığını savunarak, "Belki yarın Korona’nın aşısı, ilacı diye sunacakları şeye kısırlaştırıcı bir şeyler de katacaklardır." ifadelerini kullandı.

Dilipak, Koronavirüs'ün paradan bulaştığını belirttiği yazısında, "O zaman o zaman yaşasın Bitcoin. Bir taşla birkaç kuş birden vurmak lazım."

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