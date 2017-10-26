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ABD'ye uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

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ABD'ye uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri
ABD'ye yapılan uluslararası uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri bugün devreye girdi. Yeni prosedür kapsamında havayolu şirketleri yolcularla güvenlik mülakatı yapabilecek.

Amerikan Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA) Sözcüsü Lisa Farbstein "Yeni önlemler ABD'ye son kalkış noktası olarak hizmet veren havalimanlarındaki tüm uçuşları etkileyecek" dedi. Yeni güvenlik prosedürü, her gün 105 ülkeden 180 havayolu şirketiyle ABD'ye yapılan 2 bin 100 ticari uçuşu etkileyecek. Tedbirler ABD vatandaşı olsun olmasın herkese uygulanacak.

Yeni güvenlik prosedürü kapsamında yolcular elektronik cihazlarıyla ilgili daha detaylı bir incelemeden geçirilebilecek. ABD hükümetinden verilen bilgiye göre havayolu şirketi çalışanları tarafından güvenlik incelemesi için görüşmeye alınabilecek. Bu görüşmeler havayolu şirketine göre değişkenlik gösterebilecek. Örneğin Emirates Dubai'yiden ayrılan yolcularla check-in kontuarlarında bu mülakatları yapacağını açıkladı. Air France ise ABD'ye giden tüm yolculara doldurmaları için bir form verileceğini duyurdu.

Delta Hava Yolları ve Hong Kong merkezli Cathay Pacific güvenlik incelemesine zaman bırakmak için uluslararası yolcuların uçuştan üç saat önce havalimanına gelmesini istedi. Birçok havayolu şirketi yolcularla yapılan görüşmelerin biniş prosedürünü yavaşlatması ve rötarlara yol açabilecek olmasından endişeli.

TSA, havayolu şirketlerine yeni uygulamalara geçiş konusunda esneklik tanıdı. TSA Sözcüsü Lucy Martinez "TSA havacılık partnerlerimizle yakın çalışmayı ve tüm güvenlik artırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı sürdürecek" diye konuştu.

ABD yeni önlemleri, daha önceki kabine dizüstü bilgisayar alınmaması kararının yerine getirmişti. Mart ayında Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Fas'taki 10 havalimanından ABD'ye yapılan uçuşlarda kabine dizüstü bilgisayar alınması yasaklanmış; bu karardan temmuz ayında vazgeçilmişti.

TSA havalimanlarında ve uçak çevresinde de daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınacağını duyurdu. ABD'de iç hatlarda yaz aylarından beri cep telefonundan büyük elektronik cihazların çantadan çıkartılarak x-ray görüntülemesi için kutulara konması uygulaması başlatılmıştı.

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