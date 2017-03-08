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ABD'yi Astana'da yine büyükelçisi temsil edecek

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ABD'yi Astana'da yine büyükelçisi temsil edecek
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Astana'da 14 ya da 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek." dedi.

ABD'yi Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerinde yine büyükelçisinin temsil edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Astana'da 14 ya da 15 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerini büyükelçimiz takip edecek." dedi.

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisinin görüşmelere katılacağını söyleyen yetkili, Astana'ya Washington'dan bir heyetin gitmeyeceğini belirtti. Yetkili, "İlk yapılan toplantıdan farklı bir metot izleyeceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

ABD, 23 Ocak'ta Astana'da yapılan ilk Suriye toplantısına da büyükelçisini göndermişti.

Dışişleri Bakanlığı, buna gerekçe olarak Başkan Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna geçişinden dolayı Astana'ya Washington'dan heyet yollamayacaklarını bildirmişti.

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