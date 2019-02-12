ABD'yi dolandırıp parayı Türkiye'de bir holdinge aktardılar

ABD'de kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp paraları Türkiye'deki SBK Holding'e aktardıkları iddia edilen sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.

ABD'den Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin Utah'taki son kefalet duruşması görüldü.

DHA'dan Razi Canikligil'in haberine göre, Kingston kardeşlerin haziran ayında başlayacak duruşmalara kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.

Hakim Brook C. Wells'in karar yazısında, Jacob Kingston'un en az 134 milyon, kardeşi Isaiah'ın ise yine en az 52 milyon doları Türkiye'ye kaçırdığının iddia edildiği ve duruşma gününe kadar hapishanede kalacakları belirtildi. Diğer sanık Dermen'in kefalet başvurusu da reddedilmişti.

KİNGSTON TARİKATININ LİDERİ OLAN BABALARININ 14 EŞİ VAR

Savcılar geçtiğimiz ay hazırladıkları son iddianamede, Jacob Kingston'un eşi Sally Kingston ve kardeşi Isaiah'ın annesi Rachel Ann Kingston'un sahte belge hazırlamalarına yardımcı olmaktan suçlamıştı.

Utah'ta çokeşli evliliği savunan Kingston tarikatının lideri 14 eşe sahip olan babaları Daniel Kingston hakkında henüz bir suçlama yapılmaması dikkat çekti.

Sanıklar, sahibi oldukları ‘Washakie' Yenilenebilir Enerji firması üzerinden sahte vergi iadesi evrakları hazırlayarak, ABD maliyesinden yakıt vergisi kredisi almak için birlikte çalışmakla suçlanıyor.

Sanıkların 1 milyar dolardan fazla evrak sahtekarlığı yapmaya çalıştığı ve 511 milyon doların üzerindeki parayı ABD maliyesinden alarak Türkiye'ye kaçırdıkları iddia ediliyor.

'PARALARI SBK HOLDİNG'E AKTARDILAR, PEK ÇOK ŞİRKET SATIN ALDILAR'

ABD'de Türkiye'ye kaçmak üzereyken FBI tarafından gözaltına alınan ve 2 yıl önce Borajet'i satın alan SBK Holding'in finansörü olduğu iddia edilen Ermeni asıllı Türk vatandaşı Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile ortakları Jacob ve Isaiah Kingston kardeşlerin, kurdukları SBK-USA Holding şirketiyle Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırıp, paraları Türkiye'deki Sezgin Baran Korkmaz'ın üzerine görünen SBK Holding'e aktardıkları ve Türkiye'de pek çok şirket satın aldıkları öne sürülüyor.

İddiaya göre, Dermen ve ortağı Jacob Kingston, Arkansas ve Florida'dan aldıkları biyodizeli (B99) önce gemiyle Panama'nın Atlantik Okyanusu sahilinde bir limana taşıdılar. Buradan ise TIR'larla Panama'nın Pasifik sahilindeki gemilere taşıyıp yeniden gemiye yükleyerek ABD'nin batı sahilindeki Los Angeles limanına taşıdılar.

Bu aşamada 'ayçiçek yağı' diye gösterdikleri gerçekte B99'u limandaki tanklara yükleyip, burada önce 'saf biyodizele' (B100), daha sonra ise 'petro dizel yakıt' ile karıştırarak B99 üretmiş gibi gösterdiler.

'1 DOLAR KREDİ KARŞILIĞI 511 MİLYON DOLAR ÖDEME ALDILAR'

Gerçekte Florida'dan yola çıkıp Panama'yı geçtikten sonra Kaliforniya'ya gelen ürün aynı üründü. Dermen ve Kingston kardeşler, sahte yeniden sertifikalama sayesinde ABD maliyesinin yenilenebilir enerji programı kapsamındaki, petro dizeli B100 ile karıştırarak B99 yani biyodizel üretenlere verdiği her bir galon karşılığı 1 dolar kredi karşılığı, toplam 511 milyon dolar ödeme aldılar.

Savcılık, avukat Geragos'un Dermen'in Türkiye'de gayrimenkul sahibi olmadığı iddiasına itiraz ederek, Dermen'in Türkiye'deki evinin gizli tanık tarafından çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Dermen'in ABD'de ve yurt dışındaki mallarının çoğunu başkalarının isminde tuttuğunu, kendi isminde olmadığı belirtildi.

Dermen'in Türkiye'deki banka hesaplarının detaylarının ellerinde bulunduğunu kaydeden savcılar, Sezgin Baran Korkmaz, Lev Dermen, Jacob Kingston'un ABD maliyesini dolandırarak kazandıkları paraları aklamak için SBK Holding üzerinden ortaklaşa yaptıkları 155.3 milyon dolarlık yatırımların dökümlerini göstererek bu rakamın 600 milyon dolar olabileceğine dikkat çektiler.

'KORKMAZ, DERMEN İLE TANIŞMADAN ÖNCE FAKİRDİ'

SBK Türkiye'nin, Lev Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz arasında kurulan bir 'ortak girişim' olarak adlandırılırken, Korkmaz'ın geçmişi ile ilgili ellerinde Dermen ile tanışmadan önce çok fakir olduğuna dair kendi ifadelerinin bulunduğu ileri sürüldü.

SBK HOLDİNG'İN FİNANSÖRÜ KİM?

Savcılar, SBK'nın Kingston kardeşlerin sahibi olduğu Washakie firması tarafından finanse edildiğinin görülmesine rağmen arka planda Lev Aslan Dermen'in bulunduğunu ileri sürdü.

Dermen'in avukatı Mark Geragos ise kendi isimlerinin baş harflerini taşıyan Türk ortakları Sezgin Baran Korkmaz tarafından finanse edildiğini savundu. Ancak savcılar, SBK Türkiye'nin Dermen, Jacob Kingston ve Sezgin Baran Korkmaz tarafından ortaklaşa kurulup yönetildiğini iddia ederek, bu konudaki delilleri duruşmada sunacaklarını belirtti.

'KORKMAZ'IN SİYASİ BAĞLANTILARI YÜKSEK'

Savcıların iddialarından diğer satırbaşları şöyle:

— Savcılar, Türkiye'deki SBK Holding de dahil olmak üzere ABD'den Türkiye'de giden 155.3 milyon dolarlık para akış şemasını gösterdiler.

— Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de önemli siyasi bağlantıları ve ayrıcalıklara sahip, bu yüzden Dermen'in kaçması durumunda ABD'ye iadesi mümkün olmaz.

— 2013'ten bu yana Türkiye'de toplam 85 hafta geçirdiği tespit edilen Dermen'in Türkiye'de rahat bir yaşam sürebilmesi için ismini Türk ismine çevirdi ve 11 Ağustos 2017'de hakkında çıkan arama emrini öğrenince Türkiye'de tek kuruş ödemeden devraldığı Borajet firmasının uçağı ile Türkiye'ye kaçtı.

Sanıklar için 417 yıla kadar hapis cezası isteneceği belirtildi.