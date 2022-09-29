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ABD’yi kasırga vurdu! Binlerce araç ve ev sular altında kaldı, kentler karanlığa gömüldü

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ABD'de kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.
ABD’yi kasırga vurdu! Binlerce araç ve ev sular altında kaldı, kentler karanlığa gömüldü

Florida’nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı.

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İNSANLAR MAHSUR KALDI

Fort Mayer ve civar kasabalarda sahil çizgisinin, kasırganın getirdiği dalgalar nedeniyle metrelerce içeriye kaydığı, insanların denizle birleşen sokaklardaki evlerinde mahsur kaldığı anlar görüntülere yansıdı.

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YENİ UYARI GELDİ

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida’nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian’ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Charlotte İlçe Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Fuller, su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başladıklarını, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediğini ifade etti.

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TEKRAR HIZ KAZANACAK

Öte yandan, Ulusal Hava Servisi de son güncellemesinde kasırganın hızının biraz yavaşlayarak 112 kilometreye düştüğünü, ancak Atlantik Okyanusu kıyı şeridine yaklaştıkça tekrar hız kazanabileceğini belirtti.

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OHAL İLAN EDİLDİ

Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia’da olağanüstü hal ilen edilirken, Güney Carolina sahillerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde gelgit hareketleri görüldü.

Florida genelinde kasırga nedeniyle hala 2,5 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. 

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