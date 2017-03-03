Abisinin öldürdüğü Ceylan'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi polise ne anlattı?

Erhan arayıp 'Kötü bir şey yaptım, buluşalım' dedi

İstanbul’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu (24) öldüren Danıştay saldırısı sanığı Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olan ve genç kızın sevgilisi olduğu öne sürülen Bekir Teker, "Ceylan benim bacımdı. O gece Kalamış’taydım. Geç saatte Erhan arayıp ‘Kötü bir şey yaptım, buluşalım’ dedi. Ama buluşamadık" diye konuştu.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, genç kızın sevgilisi olduğu öne sürülen Bekir Teker, ortaya çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde polise giderek ifade verdiği öğrenilen iş adamı Teker, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Teker, Ceylan’la ilişkisi olmadığını, o gece Erhan Timuroğlu’nun kendisini aradığını söyledi. İş adamı Teker, Ceylan’ın sinemaya 4 kız arkadaşıyla gittiğini de kaydetti.

"O gece Kalamış'taydım"

Olay gecesi Kadıköy Kalamış’ta, 7 Mart’ta yapılacak ödül töreni öncesinde gerçekleşen bir toplantıda olduğunu ifade eden Teker, "Bu törende yılın işadamı ve turizm sektörüyle ilgili de ödül alacağım. Olay gecesi bu ödül töreni için basına dağıtılacak olan fotoğraf ve video çekimi vardı. Kalamış’ta bulunuyordum. O gün 16.00’da Kalamış’a gittim, 02.00 sıralarında döndüm" diye konuştu.

Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu, ailesini de tanıdığını kaydeden Teker, "Olayın olduğu akşam beni telefonla aradı. ‘Çok kötüyüm. Ben kötü bir şey yaptım. Madenler’de buluşalım’ dedi. Ancak daha sonra aradım, görüşemedik. Telefonu kapalıydı. Kendisine ulaşamadım” dedi.

Kendisinin isminin verilerek olayın içine neden çekildiğini bilmediğini söyleyen Teker, "Ceylan’ın Erhan tarafından öldürüldüğünü öğrenince şok geçirdim. Böyle bir şeye inanamadım. Ceylan benim bacımdı. Onun ötesinde bir sevgili olayı yok" ifadesini kullandı.

Ağabey aranıyor

Ceylan’ın erkek arkadaşıyla sinemaya gittiği için öldürüldüğünün yazıldığını dile getiren Teker, "O olayı öğrendim. Ceylan 4 kız arkadaşıyla sinemaya gitmiş. Hatta gittikleri film de Recep İvedik" diye konuştu.

Kız kardeşini öldürüp kaçan Danıştay saldırısı sanıklarından Erhan Timuroğlu ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Polis, 2 gün içinde Timuroğlu’nun bulunabileceği 20 adrese baskın düzenledi ancak katil zanlısının izine rastlanmadı.

Öte yandan, olay gecesi Erhan Timuroğlu’na kapıyı açan anne Şefika Timuroğlu’nun da yakınlarına, "Keşke kapıyı açmasaydım. O gece çok yalvardık yapmaması için" dediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

5 kardeşli Karslı bir ailenin kızı olan bankacı Ceylan, sosyal medyada ‘gururlu ağabey’ diye bahsettiği 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu’nun öfkesine kurban gitti.

Olay Erhan Timuroğlu’nun anne-babası ile kardeşinin yaşadığı eve gittiği pazartesi gecesi yaşandı. Babasının gözleri önünde Ceylan’ın yattığı odaya giren Timuroğlu, “Sen ne haltlar karıştırıyorsun” diye bağırdıktan sonra kardeşini başına sıktığı tek kurşunla vurdu.

"Birbirlerine düşkünlerdi"

Ceylan’ın, ismini vermek istemeyen bir akrabası cinayetin nedeni hakkında bilgileri olmadığını söyleyerek “Erhan’a bunu ne yaptırdı bilemiyoruz. Ağabey kardeş birbirlerini çok seviyordu, birbirlerine çok düşkünlerdi. Biz de şoktayız” dedi. Ceylan’ın komşuları ve arkadaşları ise konuşmaktan kaçındı.