Ablasında koronavirüs tespit edilen vatandaş Bakan Koca’ya seslendi: Kardeşim karantina altında, biz de temas ettik, bizimle ilgilenen yok

Diyarbakır’da bir kadına koronavirüs teşhisi konuldu. Kadınla temas eden aile bireyleri eve kapanarak kendilerini izole etti. Evde bulunan aile bireyleri, kendilerinde de öksürük ve halsizlik olduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Koca’dan yardım istedi

Dünyayı tehdit altına alan koronavirüs salgınına karşı birçok ülke savaş açtı.

Bu kapsamda Türkiye’de de bir dizi önlemler alındı. Ancak tüm önlemlere rağmen koronavirüs salgını yayılıyor.

Türkiye’de son bir hafta içinde vaka sayısı 98’e çıktı, 89 yaşındaki bir vatandaş dün yaşamını yitirdi.

Sayının artmaması için Sağlık Bakanlığı seferberlik ilan etti.

Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları devam ederken, Diyarbakır’da bir kadına koronavirüs teşhisi konuldu.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs teşhisi konulan kadının yakınlarını arayarak, evden çıkmamalarını istedi.

Durumlarının iyi olmadığını belirten aile üyeleri sosyal medya üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi.

"Öksürük ve halsizlik mevcut, yardım bekliyoruz"

Bakan Koca’ya seslenen aile üyelerinden H.A, kişisel sosyal medya haesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketlediği paylaşımında şu çağrıda bulundu:

Sayın bakanım 3 gündür Diyarbakır Araştırma Hastanesinde karantinada bulunan ablamda koronavirüs tespit edildi. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünden arandık. Yakın temasta bulunan aile bireyleri soruldu. Eşi, oğlu ve biz aile bireylerine kontrol testi için herhangi bir iletişim kurulmadı. Şu an bireysel olarak eve kapandık. Temasımızı kestik ama kendimizi terk edilmiş hissediyoruz. İlgilenen yok, lütfen yardım edin. Bizlerde öksürük, halsizlik mevcut. Sizlerden müdahale bekliyoruz.

İl Sağlık Müdürü Tekin: Solunum sıkıntısı olursa hastaneye götürürüz

Konuyla ilgili Independent Türkçe’ye konuşan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihat Tekin, “Bu aşamada yapılacak önlem evlerinde kalmaları” dedi.

Tekin, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

Kesinlikle evlerinden çıkmamalarını istiyoruz. Ateş ve nefes darlığı olursa 112’yi arasınlar, ama onun dışında şuan yapabilecek bir şey yok. Ancak solunum sıkıntısı olursa müdahale ederiz. Arkadaşlarımız takibini yapıyor. Zate bakanlığın talimatı da bu yönde. Şikayetleri ortaya çıkarsa hastaneye götürürüz.



Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle dün bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini, vaka sayısının ise 47’den 98’e çıktığını duyurdu ve vatandaşların 14 gün kuralına uymaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İndependent Türkçe