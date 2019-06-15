AB'nin Akdeniz bölgesindeki 7 üyesinden Kıbrıs çağrısı

Malta’da yer alan toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini, “Münhasır Ekonomik Bölgesi”deki (MEB) gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Toplantıya, Fransa, Yunanistan, İspanya, İtalya, Portekiz, Malta ve Kıbrıs’tan devlet veya hükümet başkanları katıldı.

Haravgi gazetesine göre Anastasiadis, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda kalıcı ve işlevsel bir çözüm bulunması için şartların oluşturulmasına katkıda bulunma konusundaki kararlılığını yineleyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verdikleri destekten ötürü diğer liderlere de teşekkür etti.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın (CNA) iddiasına göre Akdeniz’deki Avrupa ülkelerinin, kabul edilmesi beklenen ortak açıklamasının nihai taslağında “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Avrupa ve Uluslararası hukuk uyarınca, MEB’i içerisindeki doğal kaynaklarıyla ilgili araştırma yapma, bunları geliştirme ve bunlardan istifade etme konusundaki egemenlik haklarını kullanmasına ilişkin tam desteğini ve dayanışmasını yinelediğini” aktardı. Açıklamada, önceki kararlara atıfta bulunularak “Türkiye’nin uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyması gerektiğine işaret edildiği” de belirtildi.

Politis gazetesi de konuya ilişkin haberinde, AB’nin Akdeniz’deki 7 üye ülkesinin Malta’da gerçekleştirilen toplantısının, Türkiye’ye yapılan uyarılarla tamamlandığı belirtildi. Politis, ortak açıklamada “gerek Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çabalar, gerek de enerji meseleleri ve Kıbrıs MEB’indeki Türk ihlalleri konusunda tam ve net bir destek sağladığını” yazdı. AB’nin Akdeniz’deki 7 ülkesi, “Kıbrıs sorununda, BM’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, garantiler, müdahale hakları ve yabancı askeri birlikler olmadan, Kıbrıs sorununun kalıcı ve kapsamlı çözümünü sağlayacak esaslı müzakerelerin yeniden başlaması isteğini dile getirdi. Avrupa Birliği ülkeleri “Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Ege’de devam etmekte olan yasadışı faaliyetlerine son vermeye” de çağırdı.

Muscat: Destek önemli

Malta Başbakanı Joseph Muscat, AB'nin Güney Avrupa Ülkelerinin (Med7), Türkiye’nin davranışları konusunda Kıbrıs’a tam desteğini ifade etmesinin önemine işaret etti. Malta’da yer alan MED7 Zirvesinin açılışında konuşan Muscat, Kıbrıs’a değindi ve “Kıbrıslı dostlarımıza Türkiye’nin yaratığı durum ile ilgili tam desteğimizi ifade etmemiz gerekir” dedi.