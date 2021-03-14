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AB’nin aşı kimliğinde sadece Avrupa İlaç Dairesi onaylı aşılar belgelenecek

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Avrupa Birliği’nin (AB) planladığı aşı kimliğinde sadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıların belgeleneceği açıklandı. Bu, Rus ve Çin üretimi aşıları kullananlara aşı kimliği verilmeyeceği anlamına geliyor.
AB’nin aşı kimliğinde sadece Avrupa İlaç Dairesi onaylı aşılar belgelenecek

Avrupa Birliği’nin (AB) planladığı aşı kimliğinde sadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından onay almış aşıların belgeleneceği açıklandı. Bu, Rus ve Çin üretimi aşıları kullananlara aşı kimliği verilmeyeceği anlamına geliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johansson, ‘yeşil sertifika’ olarak adlandırılan bu belgede, negatif PCR testi sonucu ve corona virüsüne karşı oluşmuş antikor bilgilerinin de kayıtlı olması gerektiğini söyledi.

Aşı kimliğinin yaz aylarına kadar yürürlüğe sokulması hedefleniyor.

EMA şimdiye kadar BioNTech/Pfizer aşının yanı sıra Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmalarının aşılarına kullanım izni verdi. Türkiye’de kullanılan Çinli Sinovac firmasının aşısı ve Rusya’da geliştirilen Sputnik aşısı henüz onay almadı.

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