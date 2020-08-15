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“AB’nin çağrısı Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalı”

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“AB’nin çağrısı Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalı”
“AB’nin çağrısı Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalı”

Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğe ilişkin Türkiye ve Yunanistan’a yönelik “diyalog ve müzakere” çağrısına, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğu ancak meşru hak ve çıkarlarını korumakta da kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, “AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır” ifadelerine de yer verildi.

AB Dış İlişkiler Konseyi, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu açıklamada, dışişleri bakanlarının Türkiye'yle olan ilişkilere verdiği önemin altı çizilirken "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür. Bireysel faaliyetler ve deniz kuvvetlerini seferber etmek çözüm sunmaz" değerlendirmesi yapılmıştı.

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