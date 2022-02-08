  • BIST 2.005,69
  • Altın 791.68921
  • Dolar 13.6268
  • Euro 15.5528
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

AB'nin Geleceği Için En Kötümserler Yunanlar Ve Fransızlar

» »
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanların çoğunun Birlik'in geleceği için iyimser olduğu, en kötümserlerin ise Yunanistan ve Fransa halkı olduğu ortaya çıktı.
AB'nin Geleceği Için En Kötümserler Yunanlar Ve Fransızlar

AB'nin 27 üyesinde yapılan "Eurobarometer" anketinde Birlik üyesi ülkelerde yaşayanlara AB'nin geleceği için ne kadar iyimser oldukları soruldu.

Birlik genelindekilerin yüzde 63'ü iyimser, yüzde 34'ü kötümser olduklarını ifade etti.

En fazla iyimserin bulunduğu ülkeler yüzde 89 ile İrlanda, yüzde 78 ile Danimarka, yüzde 74 ile Malta ve yüzde 73 ile Polonya oldu.

En kötümser halklar ise yüzde 53 ile Yunanistanlılar, yüzde 48 ile Fransızlar, yüzde 47 ile Çekyalılar, yüzde 46 ile Slovakyalılar ve yüzde 43 ile Litvanyalılar şeklinde sıralandı.

Genel olarak gençler arasında iyimserlerin fazla olduğu dikkati çekti. Anketi cevaplayan 15-24 yaş grubundakilerin yüzde 74'ü, 55 yaş üzerindekilerin yüzde 59'u iyimser olduklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Erdoğan’a Teşekkür07 Şubat 2022 Pazartesi 20:16
  • AB: Rusya’nın Gazı Kesme İhtimaline Karşı Görüşüyoruz07 Şubat 2022 Pazartesi 19:56
  • Almanya’da Türkçe Için Son Şansı: Dilekçe Verilmeli07 Şubat 2022 Pazartesi 19:38
  • Fransa'da Yaşlı Bakımevlerinde 'Kötü Muamele' Krizi Büyüyor07 Şubat 2022 Pazartesi 18:26
  • Meta'dan AB'ye Facebook ve Instagram'ı kapatma tehdidi07 Şubat 2022 Pazartesi 11:19
  • Arkeologlar başı kesilmiş 40 Roma iskeleti buldu07 Şubat 2022 Pazartesi 11:01
  • Mark Zuckerberg hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir07 Şubat 2022 Pazartesi 10:34
  • AB, 30 Yaşına Salgın, Enflasyon, Enerji Krizi Ve Rusya Gerilimiyle Giriyor06 Şubat 2022 Pazar 13:56
  • Avrupa Depolarındaki Gaz Hızla Tükeniyor06 Şubat 2022 Pazar 13:16
  • Fransa’da Korkutan Görüntü: 100 Binden Fazla Ölü Mavi Mezgit Balığı Bulundu05 Şubat 2022 Cumartesi 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti