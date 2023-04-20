  • BIST 5.012,34
  • Altın 1251.154
  • Dolar 19.3993
  • Euro 21.2603
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

AB’nin göç ve iltica kuralları değişiyor

» »
Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı.
AB’nin göç ve iltica kuralları değişiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nde (AB) düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak ve acil durumlarda sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımı gibi yeni göç ve iltica kuralları getirecek paket üzerinde uzlaştı.

AP Genel Kurulu’nda AB Komisyonu’nun çıkmaza giren göç ve iltica paketiyle ilgili oylama yapıldı. Oylamanın ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, onaylanan yeni kurallar düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmayı ve AB içindeki diğer ülkelere seyahat etmelerini engelleyecek tedbirleri içeriyor.

Göçmenlerin, AB tarafından gerekli görülen durumlarda üye ülkelere yerleştirilmelerini zorunlu kılan paket, “dayanışma mekanizması” gereği, bu haller dışındaki durumları gönüllülük prensibine bağlıyor. Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak ve baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

AVRUPA’YA GÖÇMEN AKINI ARTIYOR

AB ülkelerinde 3 yıllık yasal ikametten sonra uzun vadeli izinlerin verilmesinin hızlandırılması ve geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin entegre olmasını da öngören paket, AB’de uzun süreli ikamet edenlerin ek çalışma kısıtlamaları olmaksızın başka bir AB ülkesine ailesiyle birlikte taşınma hakkını da sağlıyor.

Paket, sonraki aşamada AP ve AB Konseyi tarafından müzakere edilecek. Görüşmelerin 8-9 Haziran’daki AB adalet ve içişleri bakanları toplantısında, üye ülkelerin bakanlarının uzlaşma sağlamasının ardından başlaması bekleniyor.

2022, “AB’nin göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl” olarak kayıtlara geçmişti. AB’ye 2022’de 330 bin düzensiz giriş yapılmış, bu, bir önceki yıla göre yüzde 64’lük artışa tekabül etmişti. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, Sırbistan ve Kosova normalleşme için ortak denetleme mekanizması kurdu18 Nisan 2023 Salı 20:38
  • Avrupa’nın en büyük nükleer reaktörü elektrik üretimine başladı17 Nisan 2023 Pazartesi 21:53
  • Covid-19 aşısı nedeniyle davalık oldu17 Nisan 2023 Pazartesi 20:20
  • Fransa'daki grevler bir milyar euro değerinde enerji üretim kaybına yol açtı17 Nisan 2023 Pazartesi 15:54
  • AB’den Polonya ve Macaristan’a tepki17 Nisan 2023 Pazartesi 13:05
  • Le Pen hastaneye kaldırıldı16 Nisan 2023 Pazar 21:15
  • Polonya ve Macaristan’dan Ukrayna kararı16 Nisan 2023 Pazar 16:44
  • Emeklilik isyanı! Sokaklar yangın yeri…16 Nisan 2023 Pazar 15:07
  • Almanya’nın nükleere vedası ülkeyi ikiye böldü15 Nisan 2023 Cumartesi 21:55
  • Fransa’da emeklilik isyanı… ‘Macron hırsız gibi gece yarısı onayladı’15 Nisan 2023 Cumartesi 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti