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AB'nin Mali Diyalog toplantısında Türkiye'ye çağrıları: 'İstihdamı korumak için önlemler alın'

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AB'nin Mali Diyalog toplantısında Türkiye'ye çağrıları: 'İstihdamı korumak için önlemler alın'
AB'nin Mali Diyalog toplantısında Türkiye'ye çağrıları: 'İstihdamı korumak için önlemler alın'

AB ile Batı Balkanlar ülkeleri ve Türkiye arasında yapılan Mali Diyalog toplantısında Türkiye'ye şu çağrılar yapıldı;

  • İşsizliğin etkilerini azaltmak için, hanelere ve şirketlere sermaye aktarımını şeffaf bir şekilde yapın.
  • Büyümeyi destekleyen kamu harcamalarını 2020 bütçe planlarında ve orta vadede artırın.
  • Kamu maliyesinin orta vadeli sürdürülebilirliği için, orta vadede tek seferlik ya da orta vadeli önlemlerin kullanımını azaltmak adına bir çıkış stratejisi belirleyin.
  • Bütçe şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak ve daha üretken harcamaya alan açmak için, harcama değerlendirmeleri yapın ve planlandığı gibi performans bütçelemesi uygulayın.
  • Varlık Fonu'nun düzenli denetleme raporlarını yayımlayın.
  • Genel hükümet bütçesindeki alt sektör harcamalarının yıllıktan daha sık yayımlanması için hazırlık yapın.
  • Merkez Bankası'nın kendi inisiyatifiyle, enflasyonu genel anlamda hedefle uyumlu olarak baskı altına almak, enflasyon beklentilerini düşürmek, yerel para birimine güveni ve yatırımcı güvenini artırmak ve özellikle de Covid 19 salgınıyla artan küresel risk ortamında uygun para politikaları belirleyin.
  • Bankacılık sektörüne likidite sağlamak ve özel sektöre kredi akışı için alınan önlemlerde şeffaflığı sağlayın.
  • Varlık kalitesi anketleri yaparak bankacılık sektörüne güveni artırın.
  • İş ortamını daha da geliştirme amacıyla, hukukun üstünlüğünü ve düzenleyici kurumları daha da güçlendirin, ilgili yeni yasal düzenlemelerde iş örgütleriyle ve sosyal paydaşlarla danışma mekanizmalarını geliştirin.
  • Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için, ekonomik toparlanmada güçlü potansiyeli olan sektörlerde, devlet yardımlarında şeffaf bir şekilde küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefleyin. İflastan kaçınmaları için yaşatılabilir işletmelere yardımcı olmak adına ek önlemler uygulayın.
  • Sosyal korumayı genişletin ve kayıtdışı sektörleri kayıt altına almak için işletmelere ve çalışanlara teşvikler getirin.
  • Kısa vadeli çalışma planı ve diğer esnek istihdam planlarıyla istihdamı korumak için önlemler alın. Yakın dönemde işlerini kaybedenler için eğitim programları başlatın. İşsizler, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında olanlara yeterli gelir desteği ve sosyal yardımda bulunulduğundan emin olun.
 
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