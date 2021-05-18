AB'nin Ortadoğu deklarasyonuna Macaristan'dan veto

İsrail ve Hamas arasında tırmanan gerilime son verilmesi amacıyla AB tarafından hazırlanacak ortak deklarasyon Macaristan tarafından engellendi. Çatışmalar ise uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, İsrail ve Hamas arasında giderek artan çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin ortak bir deklarasyon üzerinde uzlaşmaya varamadı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'li bakanlarla Salı günü gerçekleştirdiği video konferans sonrasında yaptığı açıklamada, AB adına ortak bir metin hazırlama önerisinin Macaristan tarafından engellendiğini söyledi. İspanyol siyasetçi önerisinin Macaristan tarafından hangi gerekçelerle bloke edildiğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail hükümetine ve Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla biliniyor. AB'li diplomatik kaynaklar bu nedenle Macaristan'ın, İsrail'e yönelik çağrılara da yer verilen ortak metne imza atmak istememiş olabileceğini tahmin ediyorlar.

Borrell'in açıklamasına göre, 27 AB üyesinden 26'sı kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivilin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu vurgularken, Hamas'ın İsrail'e yönelik roket saldırılarını kınadı ve İsrail'in meşru müdafaa hakkında "tamamen" destek verdiklerini bildirdi. 26 üye ayrıca "şiddete derhal son verilmesi" ve "ateşkesin uygulanması" çağrısı yaptı.

Öte yandan uluslararası toplum, İsrail ve Hamas arasındaki şiddete son vermek için diplomatik çabalarını yoğunlaştırıyor. AB dışişleri bakanları ve Borrell derhal ateşkes yapılması çağrısını yinelerken, Salı günü görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Ürdün Kralı Abdullah ivedi ateşkes çağrısında bulundu. Merkel'in sözcüsü, iki liderin "hızlı ateşkes girişimlerinin desteklenmesi gerektiği" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Macron, Sisi ve Abdullah'tan ateşkes çağrısı

Paris'te düzenlenen Afrika Yardım Konferansı çerçevesinde video konferans yöntemiyle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah düzenledikleri ortak basın toplantısında ateşkes çağrısı yaptılar. Macron, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Fransa’nın çatışmaların durdurulabilmesi için Mısır’ın arabuluculuğuna destek verdiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da Pazartesi günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkes girişimlerine destek olacağını belirtmiş, aynı zamanda ABD'nin İsrail'le dayanışma içinde olduğunun bir kez daha güvencesini vermişti. Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşı kendini savunma hakkı olduğunu da yinelemişti.

Karşılıklı saldırılar sürüyor

Ancak uluslararası düzeyde ateşkes çağrılarına rağmen, her iki taraf da Salı günü eylemlerini sürdürdü. İsrail güvenlik birimleri ülkenin güneyindeki Aşkelon'da iki kişinin Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roket nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Batı Şeria'da da şiddet tekrar alevlendi. Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) şiddetli çatışmaların meydana geldiği Salı gününü "gazap günü" olarak ilan ettiğini duyurdu. Filistinli tarafı çatışmalarda iki Filistinli'nin öldürüldüğünü ve 70 kişi de yaralandığı belirtti. İsrail ordusu da bazı askerlerin yaralandığını bildirdi.

Doğu Kudüs'te yaşanan İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan gerginliğin sonrasında Hamas'ın geçen hafta Pazartesi günü Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlattığı roket saldırıları bölgede şiddetin tırmanmasına yol açtı. Çatışmalarda, Gazze'de 61'i çocuk 213 kişi öldü, bin 442 kişi yaralandı. İsrail'de ise 12 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.