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AB’nin özlü katılımı beklentisi sonuçsuz kaldı

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AB’nin özlü katılımı beklentisi sonuçsuz kaldı
Güney Kıbrıs’ın, AB’nin Kıbrıs sorununun çözümü yönündeki çalışmalara özlü katılım göstermesi yönündeki beklentilerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AB Çözümün Maddelerinde ‘Oyun Dışı’ ” başlığıyla verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere’nin desteği ve onun Kıbrıs sorununun çözümü maddelerinde “tarafsızlığı” gerekçesiyle, Brüksel’in “ağzını kapattığını” ve AB’nin, Cenevre konferansında garantilerin kalkmasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındığını iddia etti.

Yabancı bir diplomatik kaynağın anlattıklarına göre Erdoğan’ın Brüksel’i ikinci plana atmayı başardığının görüldüğünü yazan gazete, Brüksel’in “açık sonlu” süreçte her iki tarafın da rızası ön koşuluyla gerekli görülmesi durumunda konuşmaya çağrılacağını savundu.

Güvenlik ve garantiler konusunda, AB anlaşmaya taraf olmadığından bu rolün beklenen bir şey olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete, “Ancak AB başlığında durumun tamamen tersi olması gerekirdi” yorumunda bulundu.

Gazete AB’yi ziyadesiyle ilgilendiren bu başlıkta bile Brüksel’in yokluğunun belli olduğunu belirterek, AB’nin müzakereler salonunun dışında bulunduğunu ve öyle olmaya da devam edeceğini yazdı.

AB çevrelerine göre Brüksel’in sürece müdahilliğinin muhtemelen ulaşılacak çözümü onaylamakla sınırlı kalacağını, ancak arzulanan çözümün maddelerini onaylamakta rol sahibi olmayacağını aktaran gazete, bunun, Komisyon’u Kıbrıslı Türklerin AB normlarına uyumu, KKTC’nin Euro’ya geçişi ya da çözümün Avrupa yasasın uygunluğu konusunda “hizmetler sunmaktan” mahrum etmeyeceğini belirtti.

“ÇÖZÜMÜN ARDINDAN EKONOMİ KARA DELİK”

Öte yandan gazete yukarıdaki alt başlıkla verdiği haberinde, Komisyon’un tam bir resmiyetle, Kıbrıs sorununun olası çözümünün ardından Kıbrıs ekonomisinin yeni bir uyum programı memorandumu olasılığını masaya koyduğunu iddia etti.

Brüksel’den çevrelerin, Kıbrıs sorununun çözümü sonucunda yeni bir memoranduma başvurma olasılığından söz ettiğini aktaran gazete, Kıbrıs Türk tarafının, KKTC’de faaliyet gösteren finansal kurumların bilgilerine erişime izin verilmediğini, ayrıca Kıbrıs Türk yönetimin Türkiye’den borçlarla ayakta durduğunun göz önünde bulundurulduğunu savundu.

Gazete Komisyon’un Cenevre konferansı günü yayımladığı bilgi notuna (fact sheet) memorandum meselesini dahil etmeyi gerekli gördüğünü yazdı.

Habere göre bu bilgi notunda “Kıbrıs’ın çözümden sonra yeni bir ekonomik uyum programına (memorandum) ihtiyacı olup olmayacağını” sorgulayan Komisyon, sorduğu soruyu yanıtlarken, bütün ihtimalleri açık bırakarak, “Kıbrıs’ın ekonomik perspektifleri Kıbrıs’ı ve ülkenin alacağı siyasi kararları ilgilendirir” yanıtını verdi.

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