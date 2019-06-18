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AB’nin “Sivil Büyü” programı

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AB’nin finanse ettiği “Sivil Büyü” programının sağladığı destekle çekilen “Biz Arkadaşız” başlıklı mini-belgesel, 13 Haziran günü Dayanışma Evi’ndeki gösterildi.
AB’nin “Sivil Büyü” programı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs Sivil Toplumu İş Başında 4” hibe programı kapsamında, PP-CY, “Değişim için Diyaloğun Teşviki: Gençlerin Güçlendirilmesi Yoluyla Barış Savunuculuğu” başlıklı üç yıllık bir projenin parçası olan belgesel; PeacePlayers programı aracılığıyla bir araya gelen, engelleri ve zorlukları beraber aşarak sıkı dost olan ve Adanın barışa kavuşmasının destekçileri haline gelen bir Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un hayatlarını sergiledi.

DOCHERTY

Açılış konuşmaları sırasında, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Şefi Michael Docherty, bu girişime destek verilmesi kararının arkasındaki nedenleri vurguladı.

Docherty bu nedenleri, “Bizi bu projeye çeken şey, yalnızca, her iki toplumdan gençleri bir araya getirme çabasının, mevcut durumda, inkâr edilemez bir biçimde kendi içinde değerli bir amaç olması değil, aynı zamanda bu projenin gençleri, etkin birer barış savunucusu olabilmeleri için gerekli beceri, özgüven ve araçlarla donatmayı amaçlamasıdır”, şeklinde ifade etti.

Docherty, konuşmasını, proje ortaklarının projeyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi temennisiyle sonlandırdı.

MUHTAROĞLU

PeacePlayers-Kıbrıs adına konuşan PeacePlayers-Kıbrıs Yönetim Kurulu temsilcisi Ali Muhtaroğlu, programın barışa olan bağlılığının altını çizerek şunları kaydetti:

“PPI-Kıbrıs’ın geçmiş performansını ve ekiplerimiz ile destek gruplarımızın bugüne kadarki kararlılıklarını göz önüne aldığımızda, proje hedeflerinin çoğunu veya tamamını gerçekleştirme konusunda projenin başarıya ulaşacağından şüphe duymak için hiçbir neden bulunmamaktadır. Kuşkusuz, bu bir son olmayacaktır. PPI-Kıbrıs adada kendisi için daima daha büyük ve daha zor hedefler belirlemeye ve her seferinde bir proje, her seferinde bir oyun, her seferinde bir insan ilkesiyle çalışmaya devam edecektir. Ta ki etrafımızdaki herkes, dışarı çıkıp bir amaç için birlikte oynamanın diğer bütün seçeneklerden çok daha eğlenceli, daha barışçıl ve daha yararlı olduğunu anlayana kadar.”      

Etkinlik sırasında, PeacePlayers temsilcileri ve belgeselin iki genç oyuncusu, katılımcılara, gençlere yönelik güven arttırıcı önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ve gençlerin Adada görmek istedikleri barışçıl çözüm için mücadele edebilecekleri, gençlerin güçlenmesini sağlayacak platformlara ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

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