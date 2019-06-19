AB’nin Türkiye aleyhinde “yasadışı faaliyetleri” nedeniyle tedbir alması bekleniyor

Rum Yönetimi’nde gözlerin, yarın ve öbür gün Brüksel’de gerçekleştirilecek olan ve Türkiye aleyhinde tedbirler alınmasının beklendiği AB Liderleri Zirvesi’ne çevrildiği bildirildi.

Alithia gazetesi “Türkiye Aleyhinde Tedbirlerin Yolu Açıldı – Türkiye İlk Kez Cezalandırılmayla Karşı Karşıya – Dışişleri Bakanları Komisyon’dan ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nden Gecikmeksizin Somut Girişimler İstiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde, zirve toplantısında AB Komisyonu’nun Türkiye aleyhinde pratik önlemler almaya kararlı olup olmadığının ortaya çıkacağını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki faaliyetleri nedeniyle “sanık sandalyesinde” bulunan Türkiye’nin, ilk kez cezalandırılma olasılığıyla karşı karşıya bulunduğuna da vurgu yaptı.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin dün akşamki toplantısının beklenenden daha iyi sonuçlandığını kaydeden gazete, Konsey’in, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı bilgilendirmenin akabinde, durumun ciddiyetini de göz önünde bulundurarak, Avrupa Komisyonu’nu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’ni (EEAS), Türkiye aleyhinde gecikmeksizin uygun tedbirler almaya çağırdığını belirtti.

Gazete, alınacak tedbirler arasında üst düzey toplantıların kısıtlanması gibi siyasi ve AB’ye üyelik öncesi yardımların kesilmesi gibi mali yaptırımların bulunduğunu; ayrıca EEAS’a, AB’nin dış eylemlerine uygun tedbirler üzerinde çalışması için çağrı yapıldığını yazdı.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin, Türkiye’nin “yasadışı sondaj faaliyeti” nedeniyle endişelerini belirttiğini de kaydeden gazete, Türkiye’nin yapılan tüm çağrılara ve eylemlerine devam etmesinin kınandığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in mevkidaşlarına yaptığı bilgilendirmede, Türkiye’nin AB’nin bugüne kadar verdiği sert mesajları almadığına ve görmezden geldiğine işaret ettiğini ve AB’nin dayanışma içerisinde, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Hukuku’nun bu denli ihlal edilmesine kayıtsız kalmayacağını göstermesi gerektiğini vurguladığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ayrıca, AB’nin elindeki tüm imkanları, “Türk tahrikkarlığıyla mücadele edebilmek için” etkin şekilde değerlendirmekle yükümlü olduğunun altını çizdi.

Haberde, Hristodulidis’in görüşlerinin AB üyesi ülkeler tarafından desteklendiği ve sonuç bildirgesinin oy birliğiyle benimsendiği de kaydedildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı öncesinde, saatler süren perde gerisi olaylar yaşandığını; bazı ortakların Türkiye aleyhinde tedbir alınmasına, her ne kadar Rum tezlerine destek verseler de yeşil ışık yakmakta isteksiz olduğunu ve özellikle İngiltere’nin açık bir şekilde, tedbir alınmasına karşı çıktığını yazdı.

Hollanda ve Almanya’nın da tedbir alınmasına ihtiyatlı yaklaştığını kaydeden gazete, 2-3 ülkenin daha tedbirler konusunda görüş belirtmediğini; ancak Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos’un yoğun çabalarının akabinde, söz konusu kararın alındığını belirtti.

ANASTASİADİS KONSEY KARARLARINDAN MEMNUN

Gazete devamla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, AB Dışişleri Konseyi toplantısı akabinde yaptığı açıklamaları aktardı.

Habere göre Anastasiadis, alınan kararların olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, AB Liderler Zirvesi’nde de benzer kararlar alınmasını umduğunu dile getirdi.

Anastasiadis “Bu kararların ve 7 Akdeniz Ülkesi Toplantısı’nda başardıklarımızın akabinde, bildiğiniz üzere kontrol edilemeyen Türkiye’nin tavrına ilişkin değil, kararlara ilişkin olumlu bir gelişme olacağına inanmak istiyorum” dedi.

Haberde, Anastasiadis’in bugün, AB Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gideceği ve zirve öncesinde, bazı kişilerle temaslarda bulunacağı belirtildi.

ÇİPRAS TUSK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras’ın, AB Liderler Zirvesi öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’u telefonla arayarak, Türkiye’nin “yasadışı eylemlerinin” sert şekilde kınanmasını istediğini yazdı.

Habere göre Çipras Tusk’a, Türkiye Uluslararası Hukuk’u ihlal etmeye devam ettiği sürece, aleyhinde somut tedbirler uygulanması gerekeceğini iletti.

NEOFİTU: “ANASTASİADİS ELİNDEN GELENİ YAPIYOR”

Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, Anastasiadis’in ve Rum Hükümeti’nin, gerek politik, gerekse diplomatik yolla, Türkiye’nin “yasadışı faaliyetleri” konusunda verilebilecek en güçlü mesajın verilebilmesi için elinden geleni yaptığını söylediğini yazdı.

Habere göre Neofitu, Yunanistan Hükümeti ile tam koordinasyon çerçevesinde, AB’deki tüm düzeylerde, ihlal edilen haklarla ilgili bilgilendirme yaptıklarını belirterek, bu ciddiyetteki bir konuyla “mikrofondan yapılan açıklamalarla” mücadele edilemeyeceğini söyledi.

HAHN’DAN OLASI TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gazeteye göre, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komiser Johannes Hahn da, Türkiye aleyhinde uygulanabilecek olası tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Hahn, Türkiye’nin gün be gün AB’ye üyelikten uzaklaştığını belirterek, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerindeki tıkanıklığın da devam ettiğini anımsattı.

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerinin “kabul edilemez” olduğunu ifade eden Hahn, Türkiye aleyhinde uygulanabilecek tedbirler arasında AB’ye üyelik öncesi ödeneklerin ve üst düzey toplantıların kısıtlanması gibi tedbirlerin olabileceğini söyledi.

STEFANU: “ÇÖZÜM OLMAZSA TÜRKİYE’NİN İŞİ KOLAYLAŞIR”

Bu arada Haravgi gazetesi de, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun, Kıbrıs sorununda çözüm olmazsa, Türkiye’nin “tehdit ve tahrik etmeye devam edeceğini”; ayrıca “bölünmeyi ileri götürme hedefini” kolaylaştırdığını iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Stefanu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu yineleyerek, bu faaliyetlerin kınanması gerektiğini vurguladı.

Stefanu, AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB’deki ortaklarından Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde, Türkiye’ye net mesajlar verilmesini de talep etti.