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AB’nin yaptırım listesinde dikkat çeken isim: “Putin’in kasası”

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Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası açıkladığı yaptırım uygulanacak kişiler arasında bir isim özellikle dikkat çekti.
AB’nin yaptırım listesinde dikkat çeken isim: “Putin’in kasası”

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası açıkladığı yaptırım uygulanacak kişiler arasında bir isim özellikle dikkat çekti.

AB'nin yeni yaptırım listesinde yer alan eski viyolonsel ustası Sergey Roldugin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın dostlarından biri ve en büyük kızı Maria'nın vaftiz babası.

“PUTİN’İN GİZLİ FİNANS AĞININ BİR PARÇASI”

AB'nin 26 iş insanı ve bir kurumdan oluşan son listesinde yer alan 71 yaşındaki Roldugin, 1980'li yıllarda Kirov Oprea Tiyatrosu orkestrasında baş viyolonselistti ve tanınmış bir müzisyendi.

Putin'in en yakın çevresinden bir isim olarak dikkat çeken Roldugin, AB'nin yaptırım belgesinde “Putin'le yakın ilişkilere sahip bir işadamı. Putin'in finans ağının bir parçası. En az 5 offshore varlığa sahip ve varlıklarını Rossiya Bankası'nda (AB'nin yaptırım uyguladığı banka) saklıyor. Moskova'da ‘Putin'in kasası olarak' tanınıyor” ifadeleriyle tanımlandı.

Yapılan incelemelerde Roldugin'in “Putin'in gizli finans ağının” bir parçası olarak en az 2 milyar doların bankalar ve offshore şirketler aracılığıyla yurt dışına aktarılmasından sorumlu olduğu belirtildi.

AB'nin dün onaylanan son yaptırım listelerine Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rus devlet petrol şirketi Rosneft'in başkanı İgor Seçin, Transneft Başkanı Nikolay Tokarev, Alişer Usmanov, Mihail Fridman, Pyotr Aven, Aleksey Mordaşov, Gennadiy Timçenko, Pyotr Fradkov gibi isimler bulunuyor.

Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko, İnşaat Bakanı İrek Fayzullin, Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev gibi devlet adamlarının yanı sıra yazar Zahar Prilepin, film yönetmeni Tigran Keosayan ve bazı gazeteciler de yaptırım listesine alındı.

Yaptırım listesinde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da var.

“UKRAYNA'NIN İŞGALİNİ SAĞLAYANLAR, YAPTIKLARININ BEDELİNİ ÖDEYECEK”

AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Konsey bugün Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerle ilgili olarak kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan kişi, kurum ve kuruluşlar listesine 26 kişi ve 1 kuruluş ekledi. Yeni listeler, petrol, bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olan oligarklar ve iş adamlarının yanı sıra hükümet üyeleri ve üst düzey askeri şahsiyetleri ve Ukrayna karşıtı propagandanın yayılmasına katkıda bulunan ve Ukrayna'nın işgaline karşı olumlu bir tutumu teşvik eden propagandacıları içeriyor” dendi.

Açıklamada ayrıca, “Bu ek yaptırımlarla Putin rejiminin desteklenmesinde önemli ekonomik rolü olan ve sistemden finansal olarak yararlanan herkesi hedefliyoruz. Bu yaptırımlar Putin'in seçkinlerinin servetini ortaya çıkaracak. Ukrayna'nın işgalini sağlayanlar, yaptıklarının bedelini ödeyecek. Şu anda toplam 680 kişi ve 53 kuruluş için geçerli olan kısıtlayıcı önlemler, varlıkların dondurulmasını ve listelenmiş kişi ve kuruluşlara fon sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor. Ayrıca listede yer alan kişilere uygulanan bir seyahat yasağı, bunların AB topraklarına girmesini veya bu topraklardan transit geçişini engellemektedir” ifadeleri kullanıldı.

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