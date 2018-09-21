Abohorlular pazar günü buluşuyor!

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Cihangir köyünde her yıl “ABOHORLULAR GÜNÜ EKİNLİKLERİ” adı altında gerçekleşen etkinlik, bu Pazar saat 17:30’da yapılıyor.
Değirmenlik Belediyesi’nin ve Cihangir Muhtarlığı ve Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşecek etkinlikte, fotoğraf sergisi, dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ve müzik dinletileri yer alacak.
Cihangir Spor Tesisleri’nde yer alacak etkinliğe tüm halkımız davetlidir…
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.