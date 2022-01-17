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Abu Dabi'de Şüpheli İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü

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Birleşik Arap Emirlikleri polisi, başkent Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Abu Dabi'de Şüpheli İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

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