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'Abur cubur ürünleri tütünle aynı kategoride değerlendirilmeli'

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Abur cubur ürünleri ve fast food'un kilo aldırmanın da ötesinde sağlığa zararlı olduğu yıllardır biliniyor.
'Abur cubur ürünleri tütünle aynı kategoride değerlendirilmeli'

Abur cubur ürünleri ve fast food'un kilo aldırmanın da ötesinde sağlığa zararlı olduğu yıllardır biliniyor. Sağlık uzmanları, İngiltere'de obezite krizine karşı hükümeti önlem almaya ve abur cubur yiyeceklere, sigara ve tütün ürünlerine getirilen türden katı düzenlemeler getirmeye çağırdı.

Fast food reklamlarına saat kısıtlaması

 

İngiltere'de uzmanlari marketlerin cubur gıdaların okul yakınlarında satışlarının yasaklanmasını, promosyonlarına sınırlama getirilmesini, televizyonlarda akşam saat 21.00'den önce pizza, burger ve benzeri yiyeceklerin reklamının yasaklanmasını öneriyor.

Abur cubura ekstra vergi

 

İngiltere'de yayımlanan Observer gazetesine konuşan Kings Fund adlı sağlık kuruluşunun yöneticisi Richard Murray, diyerek, abur cubur yiyeceklere karşı da satış sınırlaması, ekstra vergi, tek tip paketleme gibi önlemlerle mücadele etmek gerektiğini vurgulayarak "Tütüne karşı yapılanları düşünmeli" diyor. 

40 kuruluş birleşti

 

Obeziteyle mücadele amacıyla kurulan 40 yardım kuruluşunun şemsiye örgütü Obesity Health Alliance'dan Caroline Cerny ise TV ve internette şekerli ve yüksek kalorili yiyecek reklamları karşısında direnmenin güçleştiğini belirterek, çocukların sağlıksız yiyeceklerden korunması amacıyla bu tür reklamlara saat 21.00 öncesi yasak konmasını öneriyor.

'Okul yakınlarında abur cubur yasaklansın' önerisi

 

Diğer öneriler arasında okul yakınlarında abur cubur satışlarının yasaklanması, bisiklet yollarının artırılması, marketlerde ödeme noktalarında şeker satışının yasaklanması, restoranlarda menülere yiyeceklerin kalori bilgilerinin eklenmesi, şekerli gazozlara uygulanan ekstra verginin şekerli süt ürünlerine de uygulanması gibi önlemler var.

Şekerli içeceklerde başarı sağlanmıştı

 

Yetişkinlerin yüzde 64'ünün aşırı kilolu veya obez kategorisinde değerlendirildiği İngiltere'de, 2018'de şekerli içeceklere getirilen ek vergi sonucunda üretici firmalar içeceklerdeki şeker miktarını yüzde 28 azaltmak zorunda kalmıştı.

Sigara tiryakiliğiyle aynı

 

Oxford Üniversitesi'nde diyet ve halk sağlığı uzmanı Profesör Susan Jebb, obezitenin de artık sigara tiryakiliğine benzer bir sorun olarak ele alınması ve doktorların sigara bıraktırma hizmetlerine benzer bir yaklaşımla obezite konusunda insanlara destek vermesi gerektiğini söylüyor.

Covid-19 nedeniyle üç hafta hastanede tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 108 kg iken yoğun bakımda kalmasının, gıda ve obeziteye karşı "özgürlükçü" anlayışının değişmesine neden olduğunu söyledi.

Obeziteye karşı savaş planı

 

Koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından kaynaklı ölümlerde aşırı kilonun önemli bir etken olduğunun ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson "obeziteye karşı savaş" planını açıklamaya hazırlanıyor.

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