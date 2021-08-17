AB'ye gidecek Kıbrıslı Türkler'e "dijital sertifika" için başvuru yapılacak adresler açıklandı

İşte açıkama;

Cuma günü 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılan açıklamadan sonra, Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) almak isteyen Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığına gerekli tüm belgelerin eşliğinde elektronik bir başvuru yapmaları gerektiğini bildirmektedir. Gerekli tüm belgeler, elektronik biçimde www.moh.gov.cy\edvc linkine sunuluyor.

Başvuru ve eşliğindeki belgeler, başvuru sahibi tarafından başka bir hareket gerekmeden, otomatik olarak eudcc.tcvac@moh.gov.cy elektronik posta adresine ilerletilecek. Başvurular incelenecek ve prosedür 48 saat içinde sonuçlandırılacak.

Başvuru sahipleri, başvurularının onaylandığı konusunda elektronik olarak bilgilendirildikten sonra, https://www.eudcc.gov.cy/ linkine tıklayarak EU Digital Covid Certificate EUDCC çıkarabilecek. Hizmet, Çarşamba günü 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.00’de aktif duruma getirilecek.

Başvuruların sonuçlandırılmasında gecikmelerden kaçınmak için, başvuruların tam olarak doldurularak sunulmaları gerektiği vurgulanmaktadır.