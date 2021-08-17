  • BIST 1.461,690
  • Altın 484,65
  • Dolar 8,4250
  • Euro 9,8700
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

AB'ye gidecek Kıbrıslı Türkler'e "dijital sertifika" için başvuru yapılacak adresler açıklandı

» »
Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı’nın açıklamas
AB'ye gidecek Kıbrıslı Türkler'e "dijital sertifika" için başvuru yapılacak adresler açıklandı

İşte açıkama;

Cuma günü 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılan açıklamadan sonra, Araştırma, Yenilikçilik ve Dijital Politika Müsteşarlığı, aşılanmış olan ve seyahat etmek amacıyla Avrupa Dijital Kovid Aşı Sertifikasını (EU Digital Covid Certificate) almak isteyen Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığına gerekli tüm belgelerin eşliğinde elektronik bir başvuru yapmaları gerektiğini bildirmektedir. Gerekli tüm belgeler, elektronik biçimde www.moh.gov.cy\edvc linkine sunuluyor.

Başvuru ve eşliğindeki belgeler, başvuru sahibi tarafından başka bir hareket gerekmeden, otomatik olarak eudcc.tcvac@moh.gov.cy elektronik posta adresine ilerletilecek. Başvurular incelenecek ve prosedür 48 saat içinde sonuçlandırılacak.

Başvuru sahipleri, başvurularının onaylandığı konusunda elektronik olarak bilgilendirildikten sonra, https://www.eudcc.gov.cy/ linkine tıklayarak EU Digital Covid Certificate EUDCC çıkarabilecek. Hizmet, Çarşamba günü 18 Ağustos 2021 tarihinde saat 12.00’de aktif duruma getirilecek.

Başvuruların sonuçlandırılmasında gecikmelerden kaçınmak için, başvuruların tam olarak doldurularak sunulmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çukura dikkat çukura düşmek yasaktır17 Ağustos 2021 Salı 17:07
  • AdaPass nedir? Ne işe yarayacak? Cuma gününde sonra ne olacak?17 Ağustos 2021 Salı 16:58
  • Tatar: “Aşı Olanlar da Dahil Herkes Tedbirlere Uymaya Devam Etsin”17 Ağustos 2021 Salı 16:51
  • DP'ye yeni katılımlar oldu...17 Ağustos 2021 Salı 16:51
  • 38 yeni vatandaşlık verildi17 Ağustos 2021 Salı 16:25
  • Zorlu Töre, UBP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu, gönderdiği SMS ile duyurdu17 Ağustos 2021 Salı 16:24
  • Güven-Koop arazisi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmadı!17 Ağustos 2021 Salı 16:10
  • Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve Yerel Yöneticilerle Bir Araya Gelecek17 Ağustos 2021 Salı 15:46
  • “Üniversitelerde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Ekim Başı Açılacak.”17 Ağustos 2021 Salı 15:41
  • MDP Başkanı Büsküvütçü, Güven Yapı’ya Kiralanan Arazideki İnşaatın Mühürlenmesini Eleştirdi17 Ağustos 2021 Salı 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti