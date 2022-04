AB’ye göre Gezi davasında AİHM kararları hiçe sayıldı

Gezi eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada dün 1638 gündür hapiste olan Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Yedi sanığın tutuklanmasına da hükmedilmişti.

Borrell, kararla ilgili şunları dedi: “Mahkeme Osman Kavala aleyhine ömür boyu, diğerleri aleyhine ağır hapis cezası vererek olabilecek en sert kararları aldı. Bu hükümler AİHM’nin kararlarını görmezden geliyor. Temel hak ve özgürlüklere saygı duyulması günümüzde her zamankinden daha önemli.”

The Turkish Court's life sentence for Osman Kavala together with heavy prison sentences for other defendants show maximum harshness.



They ignore the decision of the European Court for Human Rights.



Respecting fundamental rights and freedoms is today more important than ever.