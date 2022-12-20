AB’yi sarsan rüşvet skandalı: Eva Kaili kısmen itiraf etti

Avrupa’yı derinden etkileyen rüşvet skandalında yeni itiraflar gelmeye devam ediyor…
Geçen haftalarda Katar’dan rüşvet alarak ülke adına Avrupa’da lobi faaliyetleri sürdürdüğü ortaya çıkan eski televizyoncu Yunan vekil Eva Kaili’nin gözaltında verdiği “kısmi itirafı” Belçika medyası ortaya çıkardı.
Avrupa Parlamentosu’nun başkan yardımcılarından biri olarak görev yaptığı sırada Katar yönetimiyle yakın bağ kuran ve rüşvet alarak Katar’ı savunan ve lobi faaliyetlerinde bulunan Kaili’nin yaptıklarını kısmen itiraf ettiği belirtildi.
Belçika’nın çok okunan gazetelerinden Le Soir, sorgu sırasında Eva Kaili’nin söylediği sözleri kamuoyuna duyurdu. Le Soir’de yer alan haberde, Kaili’nin babasına “Evdeki paraları sakla” diye talimat verdiğini itiraf ettiği belirtildi.
BABASI OTELDE YAKALANMIŞTI
Kaili’nin babası eş zamanlı olarak yapılan operasyonlardan sonra Brüksel’deki Sofitel otelde içi para dolu bir çantayla yakalanmıştı.
Fakat Kaili’nin paranın sorumluluğunu üstlenmediği de aktarıldı.
Kaili’nin, “İtalyan vekil Pier Antonio Pancheri’nin yaptıklarını bildiğim doğru. Evimde çantalar dolusu para olduğunu biliyordum” dediği belirtildi.
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