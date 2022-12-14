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AB’yi sarsan rüşvet skandalında yeni rezalet: Paralar ortaya çıktı

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Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcılarından biri olan Yunan vekil Eva Kaili'nin de aralarında olduğu çok sayıda ismin Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetlerinde bulunması ile ilgili yeni bilgiler ve veriler de geliyor.
AB’yi sarsan rüşvet skandalında yeni rezalet: Paralar ortaya çıktı

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili ile birlikte çok sayıda kişinin geçen hafta yapılan baskınla gözaltına alınmasının yankıları giderek büyüyor…

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar adına lobi yaparak parlamento kararlarını etkilemekle suçlanan Kaili dahil 5 kişinin gözaltına alınması Brüksel’de şok etkisi yarattı. 44 yaşındaki Yunan Sosyalist milletvekili Kaili, Orta Doğu ile ilişkilerden sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Kaili, dün Avrupa Parlamentosu’nda yapılan oylama ile görevinden alındı.

Kaili’nin tutukluluğu ile ilgili kararın bugün verilmesi beklenirken, Belçika ve Yunan medyası da yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Belçika medyası Kaili’nin evinden çıkan paraların fotoğrafını paylaştı.

Belçika’nın çok okunan gazetelerinden Le Soir, yapılan baskında 1.5 milyon eurodan fazla nakit paranın Kaili ile birlikte eski İtalyan vekil Pier Antonio Panzeri’nin evinden çıktığını aktardı. Gazete, sadece Panzeri’nin evinden 600 bin euro çıktığını da açıkladı.

Geri kalan yaklaşık 900 bin euronun ise Kaili ile partneri Francesco Giorgi’nin evinden çıktığı belirtildi. Dün avukatı aracılığıyla “masumum” diyen Kaili’nin evinden çıkan paraların fotoğraflarını da Belçika medyası paylaştı.

Fotoğraflarda deste deste paraların yanı sıra birçok hediye de yer alıyor.

BABASI YAKAYI ELE VERDİ

Kaili’nin babasının Brüksel’deki Sofitel isimli bir otelde içinde para dolu bir çantayla yakalanması sonrasında Belçika polisinin harekete geçtiği belirtildi.

Belçika polisinin bu gelişme sayesinde herhangi bir izin almadan Kaili’nin dokunulmazlığını ortadan kaldırarak evinde arama yapabildiği de kayıtlara geçti.

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